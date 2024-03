Caldo anomalo fino a maggio, “non solo colpa di El Niño”

MeteoWeb

Il fenomeno meteorologico El Niño che ha raggiunto il picco a dicembre è stato uno dei 5 più intensi mai registrati, ha dichiarato oggi l’Organizzazione Meteorologica Mondiale dell’ONU, prevedendo che produrrà temperature superiori alla media da ora fino a maggio. Anche se l’El Niño si sta gradualmente indebolendo, il suo impatto continuerà nei prossimi mesi alimentando il calore intrappolato nell’atmosfera dai gas serra, ha spiegato l’OMM. Pertanto, “sono previste temperature superiori alla media su quasi tutte le aree terrestri tra marzo e maggio“, ha evidenziato l’OMM in un aggiornamento trimestrale.

L’El Niño, il riscaldamento su larga scala delle temperature superficiali nell’Oceano Pacifico equatoriale centrale ed orientale, ha tipicamente il maggior impatto sul clima globale nell’anno successivo alla sua formazione, in questo caso nel 2024. Si tratta di un modello climatico naturalmente presente, tipicamente associato ad un aumento del calore globale, così come a siccità in alcune parti del mondo e forti piogge altrove. Il fenomeno meteorologico si verifica in media ogni 2-6 anni, e gli episodi durano tipicamente 9-12 mesi. Le condizioni oscillano tra El Niño e il suo opposto, La Niña, con condizioni neutre tra questi.

“C’è circa il 60% di probabilità che l’El Niño persista durante marzo-maggio e un 80% di probabilità di condizioni neutre da aprile a giugno,” ha spiegato l’OMM. C’è la possibilità che La Nina si sviluppi più avanti nell’anno, ma le probabilità sono attualmente incerte, ha sottolineato l’OMM.

La capo dell’OMM, Celeste Saulo, ha dichiarato che le temperature record registrate nei mesi recenti sono state esacerbate dall’effetto El Niño, e che è necessario considerarlo nel contesto di un clima che sta cambiando a causa delle attività umane. Le concentrazioni dei tre principali gas serra – biossido di carbonio, metano e ossido nitroso – sono le principalmente responsabili, secondo Saulo. “Ogni mese dal giugno 2023 ha stabilito un nuovo record di temperatura mensile, e il 2023 è stato di gran lunga l’anno più caldo mai registrato,” ha ricordato Saulo. “El Niño ha contribuito a queste temperature record, ma i gas serra sono inequivocabilmente i principali colpevoli“. “Le temperature superficiali dell’oceano nel Pacifico equatoriale riflettono chiaramente l’El Niño. Le temperature superficiali dell’oceano in altre parti del globo però sono state persistentemente e insolitamente alte per gli ultimi 10 mesi,” ha aggiunto Saulo. “La temperatura superficiale del mare di gennaio 2024 è stata di gran lunga la più alta mai registrata per gennaio. Ciò è preoccupante e non può essere spiegato solo da El Niño“.

Il fenomeno El Niño attuale si è sviluppato nel giugno 2023 ed è stato al suo massimo tra novembre e gennaio. Ha raggiunto un picco di circa +2°C sopra la temperatura media della superficie marina per l’Oceano Pacifico tropicale orientale e centrale per il periodo 1991-2020. Ciò lo ha reso uno dei 5 eventi El Niño più forti mai registrati.

Gli eventi El Nino sono tipicamente associati ad un aumento delle precipitazioni in alcune parti del sud dell’America meridionale, del Sud degli Stati Uniti, del Corno d’Africa e dell’Asia centrale. Può anche causare gravi siccità in Australia, Indonesia, alcune parti del Sud dell’Asia, America centrale e Nord dell’America meridionale.

Secondo l’OMM, l’ultimo El Nino si è verificato nel 2015-2016. Dal 2020 ai primi del 2023, il mondo è stato influenzato da una La Niña insolitamente prolungata, che è durata 3 anni. È stata la prima “La Niña tripla” del 21° secolo e solo la 3ª dal 1950. I suoi effetti di raffreddamento non hanno però impedito che i 9 anni più caldi registrati fossero tutti dal 2015 in poi. L’OMM ha esortato a drastici tagli alle emissioni di gas serra per combattere il cambiamento climatico.

