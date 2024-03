Campagna ENEA “Italia in classe A”, Comune di Catanzaro nuovo opinion leader

MeteoWeb

ENEA, in veste di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, e Comune di Catanzaro hanno firmato un accordo che vede il capoluogo calabrese come opinion leader per la promozione dell’efficienza energetica e laboratorio urbano della campagna nazionale di informazione e formazione “Italia in Classe A”, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata da ENEA. L’accordo, siglato a Roma presso la sede legale dell’ENEA dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e dalla direttrice del dipartimento ENEA di Efficienza Energetica Ilaria Bertini, prevede un cronoprogramma di attività, per l’intero anno, che coinvolgerà anche gli ordini professionali, la cittadinanza e la scuola nelle attività di studio e analisi di soluzioni urbane, edilizie e abitative sempre più efficienti e informate. In particolare, saranno individuati specifici ambiti urbani della Città di Catanzaro, in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, destinatarie di azioni – a guida ENEA – finalizzate all’informazione sui temi della rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione edilizia, la mobilità sostenibile, la valorizzazione di nuovi centri culturali.

L’intesa prevede inoltre che alcune aree ed edifici di edilizia privata o pubblica saranno oggetto di sperimentazione nel quadro delle linee guida tracciate dal Progetto Ricerca DE-Sign, sensibilizzando l’Amministrazione comunale a un nuovo approccio alla progettazione. Previsti, in questa fase, anche tavoli tecnici, aperti al mondo delle professioni, agli addetti ai lavori, alla cittadinanza, come momenti informativi sull’efficienza energetica e su nuovi modi di intendere l’ambiente urbano. Le attività termineranno, a cavallo dell’estate, con il Forum dell’Abitare “BecHome Calabria”, tre giorni di confronti, dialoghi e formazione su temi sociali, economici e ambientali collegati alla transizione energetica.

“Vedere Catanzaro ritagliarsi il ruolo di opinion leader nazionale in tema di efficienza energetica è un fatto che ci inorgoglisce, avendo al nostro fianco un prestigioso ente come ENEA che lavora, da anni, nella ricerca applicata all’ambiente, alle nuove tecnologie, allo sviluppo sostenibile”, commenta il sindaco Nicola Fiorita. “Il valore aggiunto di questa collaborazione è l’opportunità di fare della nostra città un laboratorio urbano, aperto anche alle scuole e alle famiglie, volto a favorire la conoscenza delle nuove forme di comunità, da quelle sociali a quelle energetiche. Un programma che si concluderà con la consegna del Masterplan DE-Sign, sotto la lente della sostenibilità energetica. Un documento strategico che potrà orientare i processi decisionali su cui l’Amministrazione è già impegnata guidando, in chiave ecologica, le future trasformazioni urbanistiche”.

“Nel ruolo di Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica siamo da sempre al fianco delle istituzioni che operano sul territorio per promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche attraverso le azioni previste dalla Campagna nazionale di formazione e informazione ‘Italia in Classe A’ che ci vede protagonisti” dichiara la direttrice del dipartimento ENEA per l’Efficienza Energetica Ilaria Bertini. “L’accordo siglato oggi con il Comune di Catanzaro rappresenta una nuova importante tappa nel percorso per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, che è uno degli strumenti chiave per il rilancio degli ambienti urbani e la diffusione di una cultura dell’efficienza energetica a tutti i livelli”.

Alla giornata ha partecipato tra gli altri Roberto Minerdo, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, partner del Progetto di Ricerca DE-Sign e dei suoi laboratori urbani, che ha siglato un accordo opinion leader nell’ambito della Campagna.

La linea di attività “Coinvolgimento Opinion Leader (OL)” è prevista dal Piano operativo nell’ambito del Programma triennale di Informazione e Formazione (PIF) per l’efficienza energetica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’ENEA.

