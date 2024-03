Canada, inizia il riempimento di petrolio per il mega oleodotto Trans Mountain

MeteoWeb

La canadese Trans Mountain ha iniziato a riempire di petrolio il suo oleodotto in un processo graduale. Lo ha affermato un alto dirigente. L’espansione dell’oleodotto dovrà affrontare delle sfide tecniche nelle prossime due settimane, poiché terminerà l’ultimo segmento nella British Columbia, ha spiegato il direttore finanziario Mark Maki. “Siamo soddisfatti dei progressi“, ha detto Maki a margine della conferenza sull’energia CERAWeek a Houston. “Abbiamo alcuni aspetti chiave che arriveranno nelle prossime settimane. Una volta che saranno completate, penso che avremo un percorso relativamente tranquillo“. L’ampliamento dell’oleodotto da 34 miliardi di dollari canadesi (25 miliardi di dollari), di proprietà del governo, quasi triplicherà il flusso di greggio dall’Alberta alla costa canadese del Pacifico, portandolo a 890.000 barili al giorno. Il progetto, però, è stato afflitto da anni di ritardi, problemi di costruzione e superamento dei costi. Si prevede che l’oleodotto – che entrerà in servizio nel secondo trimestre 2024 – farà aumentare i prezzi del greggio canadese, proprio mentre i produttori aumentano la produzione.

Una delle sfide tecniche riguarda l’inserimento delle tubazioni attraverso la roccia dura nel segmento finale. Trans Mountain ha ricevuto l’approvazione dal Canada Energy Regulator per l’utilizzo di tubi di diametro inferiore su quel segmento. L’oleodotto sarà ampiamente utilizzato già dal prossimo anno e funzionerà a pieno regime nel 2025-2026”, ha affermato Maki. Il governo canadese ha dichiarato di volerlo vendere, ma Maki ha risposto che una vendita nel corso del 2024 è improbabile. “Ci sono alcune incertezze. Qualsiasi acquirente vorrebbe che la questione fosse chiarita prima di considerare davvero un processo di vendita“, ha spiegato Maki. Oltre a completare la costruzione, Trans Mountain è in disputa con gli spedizionieri sui pedaggi che vuole addebitare, una situazione che il regolatore probabilmente risolverà all’inizio del 2025. Bloomberg ha riferito che Suncor Energy ha venduto uno dei primi carichi da spedire attraverso il Trans Mountain al gruppo cinese Sinochem. Sinochem e Suncor non hanno risposto alle richieste di commento, e Maki ha rifiutato di commentare.

