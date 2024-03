In coma dal 2017 a causa di un pezzo di formaggio, aveva solo 4 anni: ecco cos’è successo

MeteoWeb

Il 5 giugno 2017 segnò un tragico evento nella vita di un bambino di soli 4 anni, che dopo aver consumato un pezzo di formaggio contaminato dal batterio Escherichia coli, trovò il suo cammino segnato dall’oscurità di una malattia rara ma devastante: la sindrome emolitico-uremica (Seu). In quel tragico episodio, la mancata diagnosi tempestiva da parte di un medico avrebbe portato a conseguenze irreparabili. La Seu, causata principalmente da ceppi particolari di E. coli, è una malattia che richiede non solo un’attenta diagnosi, ma anche una profonda comprensione delle sue origini, sintomi e rischi associati.

Sindrome emolitico-uremica: cause

La sindrome emolitico-uremica (Seu) è una condizione medica complessa che richiede una comprensione approfondita delle sue origini e delle cause sottostanti. La Seu si sviluppa principalmente a seguito di un’infezione intestinale causata da ceppi particolari di Escherichia coli (E. coli), un batterio che normalmente colonizza l’intestino umano e animale.

Tra questi ceppi, quelli noti come ceppi produttori di shiga-tossina (Stec) sono responsabili della produzione di una tossina chiamata shiga-tossina, che rappresenta il principale agente patogeno responsabile dei danni osservati nella Seu.

L’infezione da Stec può avvenire attraverso il consumo di alimenti contaminati, come carne poco cotta o latte crudo non pastorizzato, che possono essere stati a contatto con le feci di animali infetti. Questo processo di contaminazione e trasmissione del batterio rappresenta un passaggio critico nella catena di trasmissione della malattia e sottolinea l’importanza della sicurezza alimentare e della manipolazione adeguata degli alimenti per prevenire la diffusione della Seu.

Sindrome emolitico-uremica: sintomi

I sintomi della Seu possono variare notevolmente in gravità e manifestarsi in una serie di presentazioni cliniche. Tuttavia, ci sono alcuni sintomi comuni che spesso caratterizzano la malattia.

In genere, la Seu inizia con sintomi gastrointestinali, come diarrea emorragica, vomito e dolore addominale. Questi sintomi possono essere seguiti da complicazioni più gravi, tra cui anemia emolitica, una condizione in cui i globuli rossi vengono distrutti più rapidamente del normale, e piastrinopenia, una riduzione del numero di piastrine nel sangue, che aumenta il rischio di sanguinamento e complicanze emorragiche.

Tuttavia, una delle complicanze più temute della Seu è l’insufficienza renale acuta, che può svilupparsi rapidamente e richiedere trattamenti aggressivi come la dialisi per sostenere la funzione renale compromessa. È importante notare che la Seu può anche causare complicazioni neurologiche, come convulsioni o coma, che possono avere esiti fatali e rappresentare una minaccia per la vita del paziente.

Rischi associati al latte crudo

Il consumo di latte crudo non pastorizzato rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’infezione da Stec e lo sviluppo della Seu. Durante la produzione e la lavorazione del latte, le feci degli animali possono contaminare il prodotto, trasmettendo il batterio agli esseri umani che lo consumano.

Questo rischio è particolarmente elevato nei bambini, che possono essere più vulnerabili agli effetti della tossina e alle complicazioni associate alla malattia. Inoltre, il consumo di carne poco cotta e il contatto diretto con animali infetti o con le loro feci possono aumentare il rischio di infezione da Stec e lo sviluppo della Seu. Pertanto, evitare il consumo di latte crudo non pastorizzato e carne poco cotta e promuovere pratiche di pastorizzazione sicure sono passaggi cruciali nella prevenzione della Seu e nella protezione della salute pubblica.

Prevenire la sindrome emolitico-uremica

La prevenzione della Seu si basa su misure igieniche rigorose e pratiche alimentari sicure. È essenziale adottare pratiche di igiene personale, come il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e la pulizia accurata delle superfici e degli utensili da cucina, per prevenire la contaminazione incrociata e la diffusione dell’infezione. Inoltre, è importante seguire linee guida specifiche per la manipolazione e la preparazione degli alimenti, evitando il consumo di carne poco cotta o latte crudo non pastorizzato, che possono rappresentare fonti significative di infezione da Stec. In caso di sintomi gastrointestinali, come diarrea o vomito, è importante consultare un medico e seguire le indicazioni per l’isolamento e il trattamento appropriati per prevenire la diffusione della malattia.

Sindrome emolitico-uremica: diagnosi e cura

La diagnosi della Seu si basa su sintomi clinici, esami del sangue e delle urine e test specifici per identificare la presenza di ceppi di E. coli produttori di shiga-tossina nelle feci. Una volta diagnosticata, la Seu richiede un trattamento tempestivo e specializzato per gestire le complicanze e prevenire il peggioramento della malattia. I pazienti con insufficienza renale acuta possono richiedere un ricovero in un centro specializzato per la gestione della dialisi e altri trattamenti di supporto. È importante notare che la terapia antibiotica non è raccomandata per l’infezione da Stec, in quanto può aumentare il rilascio di tossina nell’intestino e aggravare la malattia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.