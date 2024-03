Di cosa sono morti gli 8 bambini che hanno mangiato carne di tartaruga? Di Chelonitossismo: ecco cos’è e come evitarlo

MeteoWeb

Nel cuore dell’incantevole isola di Zanzibar, avvolta da acque cristalline e ricca di storia e cultura, si è consumata una tragedia che ha scosso non solo la comunità locale, ma ha attirato l’attenzione del mondo intero. Otto bambini e un adulto hanno perso la vita in circostanze tragiche e misteriose, dopo aver consumato carne di tartaruga marina, un piatto che faceva parte delle tradizioni culinarie locali. Ciò che sembrava essere un pasto come tanti altri, si è trasformato in una drammatica sequenza di eventi che ha portato alla luce il fenomeno poco conosciuto e altamente pericoloso del chelonitossismo.

L’incubo del Chelonitossismo

Il chelonitossismo, un termine poco noto fino a quel momento, ha sconvolto la tranquilla vita sull’isola di Zanzibar. Questo avvelenamento è il risultato del consumo di carne di tartaruga marina contaminata da chelonitossine, sostanze altamente tossiche che possono provocare danni irreversibili al corpo umano. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e confermato dalla dottoressa Valeria Petrolini, esperta in tossicologia presso il Centro Antiveleni ICS Maugeri di Pavia, le chelonitossine si accumulano nelle carni delle tartarughe marine attraverso la loro dieta e la catena alimentare, rappresentando così una minaccia silenziosa e subdola per chiunque si avventuri a consumare tali alimenti.

Sintomi del Chelonitossismo

Ma quali sono i sintomi che caratterizzano questo avvelenamento? Secondo la dottoressa Petrolini, i sintomi iniziali possono includere disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea, insieme a una sensazione di bruciore alla gola e lesioni al tratto gastroenterico, che possono far presagire una tempesta imminente di sofferenza. Tuttavia, la gravità dell’avvelenamento può rapidamente aumentare, coinvolgendo anche il sistema nervoso con vertigini, formicolii e confusione, trasformando così l’esperienza dell’avvelenato in un incubo senza fine. Nei casi più gravi, l’avvelenamento può progredire fino a coinvolgere tutti gli organi vitali, come reni, fegato e sistema respiratorio, portando a una insufficienza multiorgano e, in molti casi, alla morte.

Cure per il Chelonitossismo

Di fronte a una tragedia così devastante, la domanda sorge spontanea: esiste una cura per il chelonitossismo? Purtroppo, come sottolinea la dottoressa Petrolini, non esiste un antidoto specifico per questo tipo di avvelenamento. Il trattamento è principalmente sintomatico e di supporto, mirato a gestire i sintomi e a stabilizzare le condizioni del paziente, nella speranza di rallentare la marcia implacabile della morte. Tuttavia, nonostante gli sforzi titanici del personale medico, le possibilità di sopravvivenza in casi gravi rimangono incerte, come la nebbia che avvolge il futuro e rende incerta ogni speranza.

Prevenire il Chelonitossismo

Ma c’è speranza per evitare che tragedie simili accadano in futuro? La dottoressa Petrolini è chiara nel suo consiglio: la prevenzione è fondamentale. Evitare il consumo di carne di tartaruga marina è il modo più sicuro per proteggersi dall’avvelenamento, ma questa è una lezione che, purtroppo, è stata imparata a un prezzo troppo alto. Considerando che le chelonitossine sono termostabili e che non esiste un modo sicuro per individuare le tartarughe tossiche, è importante educare la popolazione sui rischi associati a determinati alimenti e promuovere alternative sicure e salutari, nella speranza che la conoscenza possa servire da scudo contro la morte e il dolore.

