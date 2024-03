Chiatta contro ponte in Oklahoma, torna l’incubo Baltimora | VIDEO

MeteoWeb

In Oklahoma una chiatta si è scontrata con un ponte, come riportato dalle autorità locali. Fortunatamente, l’incidente non ha causato vittime e il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire i controlli di sicurezza, prima di essere ripristinato. Secondo il Dipartimento dei Trasporti dell’Oklahoma, l’autostrada Us 59 è stata chiusa sul fiume Arkansas, a Sud di Sollisaw, a seguito di questo incidente. Al momento, le cause rimangono sconosciute.

Martedì scorso un’altra nave mercantile è entrata in collisione con il Francis Scott Key Bridge a Baltimora, causandone il crollo. Purtroppo, 6 operai edili risultano ancora dispersi a seguito di questo tragico incidente.

Un evento simile si è verificato il 26 maggio 2002 nello stesso fiume Arkansas, sempre in Oklahoma. In quell’occasione, 14 persone persero la vita e 11 rimasero ferite quando per il crollo di un ponte, facendo precipitare 10 veicoli in acqua. L’incidente fu causato dal contatto di un rimorchiatore, che spingeva due chiatte, con un pilone della struttura lungo l’autostrada I 40, la principale arteria dello stato del Midwest. Fu un malore del capitano del rimorchiatore a causare l’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.