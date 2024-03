MeteoWeb

Il 16 aprile, uscirà il libro di Giuseppe Alonci, dal titolo “La chimica dell’universo: a spasso nel tempo tra molecole e pianeti”, edito da Piemme. L’universo è un posto semplice, almeno chimicamente. O forse no? Siamo circondati da una moltitudine di elementi chimici, eppure l’universo, nel suo complesso, è dominato da idrogeno ed elio. Da qui l’autore prende le mosse per intraprendere un viaggio appassionante e misterioso, in questo saggio che incrocia chimica, astronomia, fisica e vita quotidiana. Dove nascono gli elementi e cosa tiene insieme i “mattoni della vita”? Perché sono così concentrati sul nostro pianeta e non ugualmente distribuiti nello spazio? Dietro alla nascita della vita sulla Terra, cosa si nasconde? Cosa può dirci la chimica sulla composizione di una cometa e qual è il legame tra due scienze apparentemente distanti, eppure così connesse?

Il chimico e divulgatore Giuseppe Alonci prova a rispondere a queste domande, affrontando con entusiasmo un dibattito ancora aperto e mostrandoci come la conoscenza della chimica possa essere un’alleata fondamentale nell’avanzamento delle scoperte scientifiche. Perfino nella sfida ultima di trovare tracce di vita su pianeti lontanissimi. Un libro coinvolgente, che accompagna il lettore a spasso “tra molecole e pianeti”, offrendo una comprensione più profonda dei meccanismi che regolano l’universo.

“La chimica ha questo potere: fare da ponte tra chi studia la vita e chi invece studia la natura nei suoi componenti assolutamente fondamentali. È l’anello di congiunzione tra le particelle subatomiche e il metabolismo di un batterio, ma ha un linguaggio tutto suo: lo impareremo assieme”.

L’autore

Giuseppe Alonci è un chimico e divulgatore scientifico. Laureato in Chimica all’Università di Pisa, ha conseguito il Dottorato all’Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires di Strasburgo. Con una consolidata esperienza nel settore dei biomateriali, è dal 2023 direttore in Ricerca e Sviluppo per un’azienda del settore, dove gestisce il Dipartimento chimico e collabora con università e partner esterni. Appassionato da sempre di comunicazione scientifica, gestisce dal 2013 il canale YouTube “La Chimica Per Tutti”, che conta più di 80.000 iscritti.

