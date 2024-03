Il ciclone Gamane investe il Madagascar, almeno 11 morti | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime del ciclone Gamane, che ha colpito la punta settentrionale del Madagascar ieri, è salito a 11, secondo quanto annunciato dall’Ufficio nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri. Oltre 7mila persone sono state evacuate, ed oltre 1.200 case sono allagate a causa dell’evento meteo. Tra le vittime, 6 sono state annegate, mentre le altre 5 hanno perso la vita a causa del crollo di abitazioni o della caduta di alberi. La situazione rimane critica nella zona colpita e le operazioni di soccorso e assistenza sono in corso per affrontare le conseguenze del disastro naturale.

