Il ciclone Megan approda in Australia, piogge intense e forti venti nel Territorio del Nord

Il ciclone Megan si è indebolito fino a diventare una depressione tropicale nelle scorse ore, mentre portava piogge intense e venti nel Territorio del Nord dell’Australia. La tempesta continuerà a muoversi verso Ovest attraverso le parti interne del Territorio del Nord nei prossimi giorni, secondo il Bureau of Meteorology. Il ciclone tropicale Megan ha colpito le comunità insulari per giorni prima di toccare terra ieri vicino alla remota città di Borroloola sul lato sudoccidentale del Golfo di Carpentaria. Il Bureau aveva previsto raffiche di vento fino a 130 km/h e precipitazioni di 24 ore superiori a 200 mm. Un’evacuazione programmata di circa 700 residenti a Borroloola è stata cancellata poiché gli aerei non riuscivano ad atterrare. Ai residenti è stato quindi consigliato di rifugiarsi in edifici capaci di resistere alle raffiche di vento del ciclone. Sono caduti quasi 600 mm di pioggia a Groote Eylandt durante il fine settimana e la tempesta ha anche abbattuto alberi.

La stagione dei cicloni in Australia caratterizza i mesi caldi dell’emisfero australe, da novembre ad aprile. A dicembre, il ciclone tropicale Jasper, il primo della stagione, ha colpito la costa settentrionale dello stato del Queensland. A gennaio, il ciclone tropicale Kirrily ha causato blackout per migliaia di persone e generato venti fino a 170 km/h.

