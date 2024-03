Il ciclone tropicale Megan punta l’Australia: il Nord si prepara al landfall

MeteoWeb

L’Australia settentrionale si sta preparando ad affrontare l’arrivo imminente del ciclone tropicale Megan, che si sta dirigendo verso le sue coste con una velocità del vento che può raggiungere i 165 km/h, posizionandosi così nella categoria 3 su una scala di 5. Secondo quanto riportato dal Bureau of Meteorology, il ciclone si avvicina alla costa australiana muovendosi in direzione Sud-Sud/Est verso il Golfo di Carpentaria, con landfall nella notte tra lunedì e martedì ora locale. È atteso che, man mano che procede nel Territorio del Nord, il ciclone perda gradualmente forza. Tuttavia, già questa sera si prevede che, anche senza toccare terra, provocherà forti venti e piogge nelle aree costiere vicine al suo percorso.

In diverse zone, i servizi di emergenza sono in stato di allerta e hanno raccomandato ai residenti di Borroloola di cercare rifugio in zone sicure delle proprie abitazioni o di spostarsi altrove se necessario. La polizia ha sottolineato che la popolazione di Borroloola ora si trova ad affrontare un rischio maggiore dopo che il ciclone è passato dalla 2ª alla 3ª categoria.

Le autorità hanno altresì consigliato ai residenti di assicurarsi di disporre di sufficiente acqua potabile e di preparare le proprie abitazioni per affrontare l’impatto della tempesta. La meteorologa Shenagh Gamble ha chiarito in televisione che è previsto che il ciclone raggiunga la costa lunedì con “venti molto distruttivi, con raffiche che possono raggiungere i 220 km/h”, e non è escluso che possa essere classificato di 4ª categoria.

