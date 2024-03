Cina, fitta nebbia nello Shandong: diversi incidenti in autostrada | VIDEO

Numerose collisioni tra automobili sono avvenute a causa della fitta nebbia sull’autostrada Zibo, una delle arterie principali che attraversa il paesaggio collinare e le campagne fertili dello Shandong, una delle province più popolose e industrializzate della Cina. Lo Shandong, situato lungo la costa orientale del Paese, è rinomato per la sua ricca storia culturale, le antiche tradizioni e le moderne infrastrutture. La nebbia, comune in questa regione durante i mesi invernali, ha ridotto drasticamente la visibilità lungo l’autostrada, causando gravi incidenti che hanno coinvolto numerose vetture e hanno richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità locali e dei soccorritori.

The several cars collisions occurred due to heavy fog on the Zibo Expressway in Shandong, China 🇨🇳 (26.03.2024)

Video: Whyyoutouzhele

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/mO0co0PElp

— Disaster News (@Top_Disaster) March 26, 2024