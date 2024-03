Clima, blitz di Ultima Generazione alla messa di Pasqua a Padova: bloccati 2 giovani

MeteoWeb

Blitz di due giovani attivisti del gruppo per il clima “Ultima Generazione” questa mattina alla messa pasquale celebrata dal vescovo alla Chiesa della Madonna Incoronata alla Sacra famiglia di Padova. Gli agenti della Digos della Questura hanno bloccato i due ragazzi, di cui una minorenne, che hanno tentato di leggere un loro messaggio avvicinandosi all’altare. Una volta accompagnati fuori, gli agenti hanno riscontrato come si trattasse della stessa giovane che la notte di Natale si era resa protagonista della medesima iniziativa in occasione della celebrazione della messa presso la Basilica di Sant’Antonio.

I due sono stati accompagnati in Questura. La celebrazione della Messa non ha subito alcuna turbativa ed è proseguita regolarmente.

