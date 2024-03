Clima, la conferma della WMO: il 2023 l’anno più caldo mai registrato

MeteoWeb

Un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization – WMO) mostra che sono stati di nuovo battuti, e in alcuni casi superati di gran lunga, i record per i livelli di gas serra, le temperature superficiali, il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani, l’innalzamento del livello del mare, la copertura del ghiaccio marino dell’Antartide e il ritiro dei ghiacciai.

Ondata di calore, inondazioni, siccità, incendi boschivi e cicloni tropicali in rapida intensificazione hanno causato miseria e devastazione, sconvolgendo la vita quotidiana di milioni di persone e infliggendo perdite economiche di molti miliardi di dollari, secondo il rapporto State of the Global Climate 2023 della WMO.

Il rapporto ha confermato che il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, con la temperatura media globale vicino alla superficie a 1,45°C (con un margine di incertezza di ± 0,12°C) sopra il valore preindustriale. È stato il periodo di 10 anni più caldo mai registrato.

“Gli allarmi stanno suonando per tutti i principali indicatori. Alcuni record non sono solo al top delle classifiche, ma li stanno letteralmente distruggendo. E i cambiamenti si stanno accelerando,” ha affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

“Mai siamo stati così vicini – sebbene momentaneamente – al limite inferiore di 1,5°C dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico,” ha affermato il Segretario Generale della WMO Celeste Saulo. “La comunità della WMO sta lanciando l’allarme rosso al mondo“. “Il cambiamento climatico riguarda molto più delle temperature. Quello che abbiamo osservato nel 2023, specialmente con il riscaldamento oceanico senza precedenti, il ritiro dei ghiacciai e la perdita di ghiaccio marino antartico, è motivo di particolare preoccupazione“.

In un giorno medio del 2023, quasi un terzo dell’oceano globale è stato colpito da un’ondata di calore marina, danneggiando gli ecosistemi vitali e i sistemi alimentari, spiega la WMO in una nota. Verso la fine del 2023, oltre il 90% dell’oceano aveva sperimentato condizioni di ondata di calore in qualche momento durante l’anno. Il gruppo globale di ghiacciai di riferimento ha subito la più grande perdita di ghiaccio mai registrata (dal 1950), determinata da un estremo scioglimento sia nell’America del Nord occidentale che in Europa, secondo dati preliminari. L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata di gran lunga la più bassa mai registrata, con l’estensione massima alla fine dell’inverno di 1 milione di km quadrati al di sotto dell’anno precedente – equivalente alla dimensione della Francia e della Germania combinate.

“La crisi climatica è LA sfida definitoria che l’umanità affronta ed è strettamente intrecciata con la crisi dell’ineguaglianza – come dimostrato dall’aumento dell’insicurezza alimentare, dallo spostamento delle popolazioni e dalla perdita di biodiversità,” ha affermato Celeste Saulo.

Il numero di persone che soffrono di insicurezza alimentare acuta in tutto il mondo è più che raddoppiato, passando da 149 milioni di persone prima della pandemia da COVID-19 a 333 milioni di persone nel 2023 (in 78 Paesi monitorati dal World Food Programme). Gli estremi meteorologici e climatici potrebbero non essere la causa radicale, ma sono fattori aggravanti, secondo il rapporto.

I rischi meteorologici hanno continuato a causare spostamenti nel 2023, mostrando come gli shock climatici minino la resilienza e creino nuovi rischi di protezione tra le popolazioni più vulnerabili.

Tuttavia, c’è una speranza, secondo quanto riporta la WMO. La generazione di energia rinnovabile, principalmente influenzata dalle forze dinamiche della radiazione solare, del vento e del ciclo dell’acqua, è balzata in primo piano nell’azione climatica per il suo potenziale nel raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Nel 2023, gli incrementi di capacità rinnovabile sono stati quasi il 50% rispetto al 2022, per un totale di 510 gigawatt (GW) – il tasso più alto osservato negli ultimi due decenni.

Questa settimana, al Copenhagen Climate Ministerial il 21-22 marzo, i leader e i ministri del clima di tutto il mondo si riuniranno per la prima volta dall’ultima COP28 a Dubai per spingere per un’azione climatica accelerata. Migliorare le Nationally Determined Contributions (NDC) dei Paesi entro la scadenza di febbraio 2025 sarà in cima all’agenda, così come raggiungere un accordo ambizioso sul finanziamento alla COP29 per trasformare i piani nazionali in azione.

“L’azione climatica è attualmente ostacolata dalla mancanza di capacità per erogare e utilizzare i servizi climatici per informare i piani nazionali di mitigazione e adattamento, specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di aumentare il sostegno ai Servizi Meteorologici e Idrologici Nazionali per poter fornire servizi informativi e garantire che la prossima generazione di Nationally Determined Contributions sia basata sulla scienza,” ha affermato Celeste Saulo.

Il rapporto sullo State of the Global Climate è stato pubblicato poco prima della Giornata Meteorologica Mondiale, il 23 marzo. Preparerà anche il terreno per una nuova campagna di azione climatica del UN Development Programme delle Nazioni Unite e della WMO che sarà lanciata il 21 marzo.

