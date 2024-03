Clima: doppio record a Modena per il mese di febbraio e per l’inverno meteorologico

MeteoWeb

L’Osservatorio Geofisico di Unimore ha segnalato un doppio record assoluto di caldo per il mese di febbraio e per l’inverno meteorologico a Modena. Il febbraio del 2024 si è contraddistinto per una temperatura media di 10,6°C, rendendolo il febbraio più caldo mai registrato sin dal 1861, superando il precedente primato del febbraio 2020, il quale aveva registrato una media di 10,0°C. L’anomalia positiva rispetto al periodo di riferimento climatico 1991-2020 è stata di +4,6°C.

Febbraio segna anche la conclusione dell’inverno meteorologico, composto dai mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il cui andamento termico ha segnato un’eccezionale media di 8,0°C, superando di 3,1°C la media del trentennio precedente (1991-2020). Questo inverno ha così battuto il record precedente detenuto dall’inverno 2019-20.

Per quanto riguarda le precipitazioni, il mese di febbraio non è stato affatto secco come ci si potrebbe aspettare. Al contrario, è stato relativamente piovoso, con 85,6 mm di pioggia registrati, rappresentando un eccesso del 73% rispetto alla media climatica trentennale. Anche nell’insieme dell’inverno meteorologico, le precipitazioni hanno superato la media, con 151 mm misurati, il che corrisponde a un aumento del 15% rispetto alla media climatologica del trentennio precedente.

Tuttavia, va notato che la distribuzione delle piogge non è stata uniforme, evidenziando una variazione nella quantità e nella distribuzione delle precipitazioni nell’arco del periodo considerato.

