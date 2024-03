Clima: febbraio 2024 il più caldo mai registrato a livello globale

MeteoWeb

Febbraio 2024 ha segnato un primato climatico: è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale. Questo dato si inserisce in un contesto di continuità, essendo il 9° mese consecutivo in cui si registrano temperature massime storiche in tutto il pianeta. È quanto ha comunicato oggi Copernicus Climate Change Service (C3S), evidenziando inoltre che anche le temperature della superficie del mare hanno toccato un nuovo record.

Secondo quanto riportato dal servizio C3S, il mese di febbraio ha fatto registrare una media di temperatura superiore di 1,77°C rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900, considerato il periodo di riferimento preindustriale. Si è trattato di un aumento significativo, con temperature giornaliere particolarmente elevate nella prima metà del mese, definibili addirittura eccezionali dal punto di vista climatico.

Un inverno meteorologico da record

L’inverno meteorologico (da dicembre a febbraio nell’emisfero settentrionale) appena trascorso, si è distinto come il più caldo mai registrato a livello mondiale, succedendo a 3 mesi autunnali ed estivi particolarmente caldi. Il caldo eccezionale ha interessato numerose regioni del mondo, dall’America del Nord al Vietnam, dal Marocco a gran parte del Sud America. Tuttavia, l’Europa ha vissuto una situazione eccezionale. Il Vecchio Continente ha sperimentato temperature eccezionalmente alte, con una media di 3,30°C superiore alla norma (1991-2020), situazione ancora più accentuata nell’Europa centrale e orientale.

Come detto, secondo l’Osservatorio europeo, con una temperatura media dell’aria di 13,54°C, il mese scorso ha segnato un aumento di 1,77°C rispetto alla media di febbraio nel periodo 1850-1900. Si è anche registrato un incremento di 0,12°C rispetto al precedente record di febbraio del 2016. Durante un periodo di 4 giorni, dall’8 all’11 febbraio, le temperature sono state addirittura 2°C più alte rispetto all’era preindustriale. Tuttavia, ciò non implica necessariamente un superamento del limite massimo stabilito dall’Accordo di Parigi, espresso come media su diversi decenni. Negli ultimi 12 mesi, il mondo ha registrato una temperatura media di 1,56°C superiore alla media del clima del 19° secolo, stabilendo così un nuovo record. La temperatura media degli oceani, che coprono il 70% della superficie terrestre, ha toccato un nuovo massimo storico, con 21,06°C registrati a febbraio sulla superficie marina (escludendo le regioni polari).

