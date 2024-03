Clima, il febbraio più caldo mai registrato per Inghilterra e Galles: mese mite e piovoso nel Regno Unito

MeteoWeb

Secondo le statistiche provvisorie del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, Inghilterra e Galles hanno avuto i rispettivi febbraio più caldi mai registrati in quello che è stato un mese mite e umido per molti nel Paese. La temperatura media in Inghilterra per febbraio 2024 è stata di +7,5°C, superando il precedente record di +7,0°C stabilito nel 1990. Il Galles ha registrato una temperatura media di +6,9°C per il mese mese, leggermente superiore al record di +6,8°C del 1998.

Il Regno Unito ha vissuto il suo secondo febbraio più caldo, con una media di +6,3°C, senza però superare i +6,8°C di febbraio 1998. I 10 febbraio più caldi mai registrati nel Regno Unito in una serie dal 1884 ora includono il 2024, 2023, 2022 e 2019.

Sebbene le temperature siano state superiori alla media in tutto il Regno Unito, è stato un mese particolarmente caldo nella metà meridionale del Paese, con temperature medie di oltre 3°C superiori alla media a lungo termine di febbraio per molte contee dell’Inghilterra meridionale. Oltre 30 contee hanno registrato la temperatura media più alta di febbraio, principalmente nelle aree meridionali del Regno Unito, sebbene anche molte aree più a nord siano state più calde della media.

Mike Kendon, scienziato senior del Met Office, ha dichiarato: “febbraio è stato forse il mese più tranquillo dell’inverno, senza ulteriori tempeste a cui è stato assegnato un nome, mentre Gerrit a dicembre e Henk e Isha a gennaio hanno tutti causato impatti meteorologici significativi. Nonostante un’ondata di freddo nel nord nella prima metà del mese, il tema principale di febbraio è quanto persistentemente mite e umido sia stato, soprattutto al sud, e questo è in gran parte dovuto all’influenza dei sistemi di bassa pressione dell’Atlantico che portano un flusso prevalentemente mite, da sud-ovest. Questo tema mite e umido vale anche per l’inverno in generale”.

Le piogge di febbraio nel Regno Unito

Febbraio è stato anche un mese più piovoso della media nel Regno Unito, con il sud dell’Inghilterra che ha vissuto il febbraio più piovoso dall’inizio della serie nel 1836. Molte parti dell’Inghilterra meridionale hanno registrato ben oltre il doppio della piovosità media.

Spicca il caso dell’East Anglia, che ha avuto contemporaneamente il febbraio più caldo e più piovoso mai registrato. Nel corso del mese sono caduti 106,4mm di pioggia e la temperatura media è stata di +8,2°C. L’Inghilterra ha vissuto il quarto febbraio più piovoso mai registrato, anche se febbraio 2020 è stato molto più piovoso.

L’inverno 2024 nel Regno Unito

L’inverno meteorologico 2023/24 segue questo modello caldo e umido nel Regno Unito. Nel complesso il clima è stato più mite della media, ma con alcune ondate di freddo, in particolare all’inizio di dicembre e a metà gennaio. Ciò contrasta con il clima spesso mite, umido e tempestoso per gran parte della stagione.

Quest’inverno è tra i 10 più caldi e i 10 più piovosi del Regno Unito. Il Paese ha registrato una temperatura media di +5,29°C nel corso dei tre mesi, il che lo rende provvisoriamente il quinto inverno più caldo mai registrato nel Paese.

Durante la stagione sono caduti 445,8mm di pioggia, il 29% in più rispetto alla media a lungo termine, in quello che è l’ottavo inverno più piovoso mai registrato. Le aree più piovose si trovano nell’Inghilterra centrale e orientale e in Scozia.

A gennaio, il Regno Unito ha registrato un altro record, con la temperatura massima giornaliera più alta (+19,9°C) registrata il 28 ad Achfary in Scozia. Ciò significa che dal 2011, il Regno Unito ha registrato il record di temperatura massima giornaliera più alta per sei dei 12 mesi dell’anno (gennaio (2024), febbraio (2019), luglio (2022), ottobre (2011), novembre (2015), dicembre (2019)).

