Clima, febbraio 2024 il più caldo mai registrato in Valle d’Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta comunica che per la regione quello appena trascorso è stato “il febbraio più caldo da quando registriamo i dati”. Il dato conferma per la regione alpina quanto segnalato a livello globale dal servizio meteo europeo Copernicus. “Alla stazione di riferimento di Saint-Christophe Aeroporto la temperatura media è stata di +7,6°C, la più alta della serie storica e ben oltre la media trentennale, che è di +3,8°C”.

Nel corso del mese di febbraio, “la temperatura è scesa sotto lo zero nella stessa stazione in sole otto occasioni e addirittura solo in una giornata, il 25 febbraio, nel capoluogo regionale (stazione Arpa Vda di Piazza Plouves). Mentre ci sono state tre giornate con valori massimi superiori a +20°C e il valore massimo è stato di +24°C il 5 febbraio”.

“È stato un febbraio anche molto piovoso/nevoso su tutta la regione, il secondo in termini quantitativi a partire dal 2000. Le precipitazioni hanno interessato soprattutto le creste di confine, con valori più contenuti nel fondovalle“, conclude il Centro funzionale regionale.

