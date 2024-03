Clima: il Guatemala dichiara lo stato di emergenza energetica

MeteoWeb

Il governo del Guatemala ha adottato una serie di provvedimenti urgenti dichiarando lo stato di emergenza energetica. Questa decisione è stata motivata dalla necessità di garantire un adeguato approvvigionamento di elettricità, in un contesto caratterizzato dalla scarsità di piogge, attribuita principalmente ai cambiamenti climatici e all’insorgere del fenomeno El Niño.

Il Ministro dell’Energia e delle Miniere, Victor Hugo Ventura, ha chiarito che si tratta di una misura precauzionale che rimarrà in vigore fino al 31 maggio. Tuttavia, è stata sottolineata la possibilità di estendere tale periodo nel caso in cui le condizioni avverse dovessero perdurare. Questa decisione riflette la preoccupazione del governo guatemalteco nel fronteggiare le conseguenze dell’attuale situazione climatica e assicurare la continuità nell’erogazione di energia elettrica, un elemento essenziale per il funzionamento dei servizi e delle attività economiche del Paese.

