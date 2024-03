Clima: si riduce la copertura nevosa primaverile nell’emisfero settentrionale | DATI

MeteoWeb

I dati degli ultimi 50 anni, resi disponibili dalla NOAA, mostrano che la copertura nevosa primaverile sta sparendo prima nel corso dell’anno rispetto al passato nell’emisfero settentrionale. L’area di terreno innevato sta diminuendo più rapidamente a giugno, un mese in cui, storicamente, Siberia, Alaska e Canada settentrionale rimanevano parzialmente coperti di neve. Nell’emisfero settentrionale, anche l’area totale coperta dalla neve nei mesi di marzo e aprile – la fine della stagione nevosa per gran parte delle medie latitudini – si è ridotta nel tempo.

Secondo i dati della NOAA, il 2023 è stato il 5° anno consecutivo con un deficit di neve rispetto alla media del 1981-2020. Se togliamo il 2017 (neve in eccesso) e il 2018 (piccolo deficit), è dal 2005 che si registrano deficit nella copertura nevosa da aprile a giugno nell’emisfero settentrionale.

I pattern naturali di variabilità climatica come El Niño-Southern Oscillation e l’Oscillazione Artica possono influenzare la quantità totale di neve che cade ogni anno. Nelle diverse fasi di questi pattern climatici, alcune regioni ricevono quantità di neve anormalmente grandi o piccole. Nonostante questa variabilità annuale, la tendenza a lungo termine della copertura nevosa primaverile dell’emisfero settentrionale è negativa. Tra il 1967 e il 2022, la copertura nevosa di aprile è diminuita dell’1,32% per decennio, la copertura nevosa di maggio del 4,1% per decennio e la copertura nevosa di giugno del 12,95% per decennio.

Focus sull’Artico

Considerando solo l’Artico, l’estensione, la durata, la profondità del manto nevoso e l’acqua immagazzinata nel manto nevoso stanno diminuendo. Nel complesso, la neve sta diminuendo sia nell’Artico eurasiatico che nell’Artico nordamericano, anche se quanto l’estensione della neve è inferiore alla media varia di mese in mese e di regione in regione a causa della variabilità naturale.

Ad esempio, secondo l’Arctic Report Card 2021 della NOAA, l’estensione della copertura nevosa primaverile del 2021 nell’Artico eurasiatico è stata ben al di sotto della media a maggio (5° più bassa mai registrata) e giugno (3° più bassa). Nella parte nordamericana dell’Artico, tuttavia, il deficit di neve è stato inferiore, classificandosi al 14° posto più basso a maggio e al 16° posto più basso a giugno. In effetti, la copertura nevosa primaverile nell’Artico sta scomparendo ancora più velocemente del ghiaccio marino estivo.

Impatti della perdita di neve

Circa un terzo della superficie terrestre è coperta da neve per una parte dell’anno. La copertura bianca offerta dalla neve influenza le condizioni globali riflettendo l’energia solare lontano dalle superfici, che altrimenti la assorbirebbero. Pertanto, la diminuzione anticipata della copertura nevosa aumenta la quantità di luce solare assorbita dalla Terra e, di conseguenza, le temperature superficiali. In linea con le date anticipate del germogliamento primaverile per molte specie di piante, la ridotta copertura nevosa primaverile è un segno che le condizioni invernali durano per un periodo più breve mentre le stagioni di crescita si stanno allungando.

Su scala regionale e locale, i gestori delle risorse idriche, i previsori delle inondazioni e gli agricoltori sono fortemente interessati a sapere quanta acqua c’è nella neve e quando si scioglierà. A livello locale, la neve fornisce umidità al suolo e alle piante. Su scala più ampia, il deflusso derivante dallo scioglimento delle nevi alimenta corsi d’acqua e fiumi che forniscono acqua all’agricoltura e alle città. Sapere quando e quanto velocemente la neve si trasformerà in acqua è essenziale per prevedere se l’acqua derivante dalla fusione della neve penetrerà nel terreno o causerà inondazioni. Nei bacini idrografici gestiti, la fusione anticipata della neve può modificare i tempi e la quantità di acqua disponibile per vari usi.

