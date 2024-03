Clima: il suolo potrebbe rilasciare più carbonio del previsto, influenzando i modelli

MeteoWeb

L’accuratezza dei modelli climatici dipende da molti fattori: emissioni di gas serra derivanti da attività industriali e di trasporto, “emissioni” di animali da fattoria, crescita urbana e perdita di foreste, e riflessi solari sulla copertura nevosa e sulla copertura del terreno. Anche fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche contribuiscono e sono incorporati nei modelli. Ma altri processi naturali sono invece trascurati. Farshid Vahedifard, Professore di ingegneria civile e ambientale, ne indica uno importante che si trova direttamente sotto i nostri piedi e copre la maggior parte del nostro pianeta sopra l’acqua.

In uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, Vahedifard osserva che il suolo immagazzina l’80% del carbonio sulla Terra e, con l’aumento dei cicli e della gravità della siccità in diverse regioni, questo serbatoio cruciale si sta rompendo e sgretolando, rilasciando ancora più anidride carbonica e altri gas serra nell’atmosfera. In effetti, potrebbe creare un ciclo di feedback amplificato che potrebbe accelerare il cambiamento climatico ben oltre le previsioni attuali.

“Questo processo non è stato sufficientemente valutato nella letteratura esistente o incorporato nei modelli“, ha affermato Vahedifard. “Se non consideriamo l’interazione tra siccità, fessurazione per l’inaridimento del suolo ed emissioni di CO 2 , ciò potrebbe comportare significative imprecisioni nella modellizzazione e previsione del cambiamento climatico. Ci sono anche altre ripercussioni. Una cattiva salute del suolo può portare a una ridotta fotosintesi e ad un minore assorbimento di anidride carbonica e può compromettere l’integrità strutturale delle dighe in terra che proteggono dalle inondazioni”.

Altri circuiti di feedback ignorati

Ci sono anche altri circuiti di feedback amplificatori che potrebbero non essere stati pienamente presi in considerazione nei modelli di cambiamento climatico, ha affermato. Questi includono lo scioglimento del ghiaccio marino e l’esposizione delle superfici oceaniche più scure che assorbono più calore dal Sole. L’aumento degli incendi dovuti a condizioni calde e secche rilascia una grande quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, che a sua volta crea un clima più caldo e secco più favorevole agli incendi.

Un altro circolo vizioso amplificato è lo scioglimento del permafrost artico e subartico, che rilascia anche anidride carbonica nell’atmosfera e aumenta la temperatura, portando a un ulteriore scioglimento del permafrost.

Il ruolo della siccità

Ma i cambiamenti del suolo causati dalla siccità potrebbero essere altrettanto significativi, se non più significativi, di qualunque di questi fattori. La siccità, manifestata da lunghi periodi di basso contenuto di umidità del suolo e di alta temperatura, porta alla fessurazione dei terreni a grana fine, a volte estendendosi per metri sotto la superficie. Le crepe comportano una maggiore esposizione all’aria, una maggiore attività microbica e la decomposizione della materia organica, con rilascio di anidride carbonica, perdita di nutrienti e capacità di sostenere la crescita delle piante, riducendo il sequestro di anidride carbonica.

Le crepe profonde espongono riserve di carbonio molto più antiche che in precedenza erano stabili e protette, ha affermato Vahedifard. La permeazione dell’aria nel suolo accelera il rilascio non solo di anidride carbonica dalla materia organica ma anche di altri gas serra come il protossido di azoto.

Anche piccoli animali come lombrichi e millepiedi che aiutano a rivoltare il terreno sono colpiti dalla ridotta umidità e dalla maggiore esposizione all’aria, essendo meno in grado di svolgere un ruolo attivo nel ciclo dei nutrienti e nel mantenimento della struttura del suolo. Ciò, a sua volta, aumenta la probabilità di fessurazioni e aerazione del suolo.

“L’effetto amplificante dei circuiti di feedback del carbonio nel suolo e le sue interazioni con altri circuiti potrebbero portarci oltre punti critici e portare a cambiamenti climatici ancora più gravi e permanenti”, ha affermato Vahedifard.

L’esperto ha osservato che le agenzie governative e i politici devono promuovere un uso sostenibile del territorio, “che può includere l’adozione di tecniche di irrigazione di precisione e pratiche di conservazione dell’acqua, e l’uso di colture resistenti alla siccità”. “I fertilizzanti organici e il compost possono aumentare il contenuto di materia organica del suolo e migliorare la capacità di trattenere l’acqua”, ha concluso Vahedifard.

