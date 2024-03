Clima, in Trentino febbraio e inverno molto piovosi ed eccezionalmente caldi

MeteoWeb

In Trentino, febbraio 2024 è risultato eccezionalmente caldo e più piovoso della media soprattutto sui settori meridionali. Le temperature minime sono risultate sistematicamente sopra la media. È quanto riporta l’analisi mensile di Meteotrentino. “Febbraio 2024 è stato caratterizzato da precipitazioni sopra la media ed in particolare durante l’ultima decade sono caduti quasi 100mm a Trento Laste. Dal pomeriggio del 26 al pomeriggio del 28, le precipitazioni sono risultate diffuse e abbondanti soprattutto sui settori meridionali interessati dall’effetto stau”, si legge nell’analisi.

“Le temperature medie del mese sono risultate le più alte dall’inizio delle misurazioni a Trento Laste, Castello Tesino, Lavarone, Tione e Rovereto; inoltre a Castello Tesino e Malè si è registrato il valore più alto di minima assoluta”, viene spiegato.

Stazione di Trento Laste

“La temperatura media mensile di febbraio è stata di +8,3°C e risulta la più alta mai registrata in tutta la serie storica (che parte dal 1921): il precedente record era +8,0°C nel 1998. La temperatura massima del mese, pari a +18,1°C, è stata toccata il giorno 19 e risulta superiore di 3,0°C rispetto alla media delle massime, che è di +15,1°C, ma lontana dal record di +23,0°C del 1998. La minima assoluta del mese di 0,0°C è stata registrata il 2 febbraio e risulta superiore di ben 5,1°C rispetto alla media delle minime, che è di -5,1°C: rappresenta il secondo valore più alto mai registrato”, scrivono gli esperti di Meteotrentino, che evidenziano che “i valori di minima giornaliera sono stati sempre superiori ai rispettivi valori medi storici, così come i massimi tranne a fine mese”.

Nel mese di febbraio 2024, a Trento Laste – continua l’analisi – “si è registrata una precipitazione cumulata pari a 125,8mm, il 6° valore più alto mai registrato: in media in febbraio il valore cumulato è pari a 44,0mm. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1 mm, è pari a 9, rispetto ad un valore medio di 4: a parte il periodo dal 9 all’11 febbraio, tutta la precipitazione è concentrata dal 22/2 fino a fine mese”.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

Nelle stazioni analizzate da Meteotrentino, “le precipitazioni del mese di febbraio 2024 sono risultate superiori ai valori medi storici, senza però superare i massimi delle rispettive serie: a Tione è il 2° valore più alto, mentre a Lavarone e Castello Tesino è il 3° valore. La precipitazione massima giornaliera è stata registrata in tutte le stazioni il 27/2 e rappresenta uno dei valori più alti mai registrati, senza però rappresentare un record”.

Per quanta riguarda le temperature sono da evidenziare i seguenti valori:

Castello Tesino: massimo valore mai registrato di temperatura media; massimo valore di temperatura minima assoluta.

Lavarone: massimo valore mai registrato di temperatura media.

Tione: massimo valore mai registrato di temperatura media.

Rovereto: massimo valore mai registrato di temperatura media.

Cavalese: 2° valore registrato più alto di temperatura media.

Malè: 3° valore registrato più alto di temperatura media; massimo valore di temperatura minima assoluta.

Predazzo: 3° valore registrato più alto di temperatura media.

Inverno molto piovoso ed eccezionalmente caldo in Trentino

L’inverno meteorologico (dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024) è risultato più piovoso della media ed eccezionalmente caldo, tanto che in circa la metà delle stazioni analizzate ha battuto i precedenti record che, quasi ovunque, risalivano all’inverno 2006-2007, rende noto Meteotrentino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.