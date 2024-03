Clima, vertice pre-COP29 in Danimarca: “più fondi ai Paesi in via di sviluppo”

MeteoWeb

I Paesi più ricchi del mondo dovranno accettare la necessità di aumentare i fondi a disposizione dei Paesi colpiti dai cambiamenti climatici. Questo è stato l’argomento principale dell’incontro dei Ministri dell’ambiente a Helsingor, a 45km nord da Copenaghen, in preparazione della COP29, la 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici programmata per novembre in Azerbaijan. “Non conosciamo ancora le proposte che i vari Paesi presenteranno“, ha dichiarato Dan Jorgensen, Ministro danese della Cooperazione allo Sviluppo e della Politica Climatica Globale. “Ma molti concordano sul fatto che sia necessario mobilitare fondi molto più consistenti rispetto al passato”, ha aggiunto il Ministro, come riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau.

L’attuale accordo, che prevede 100 miliardi di dollari a disposizione dei Paesi in via di sviluppo scadrà nel 2025, rendendo necessario il rinnovo con una cifra notevolmente più elevata, secondo Jorgensen. “Finora abbiamo discusso di miliardi, ma ora abbiamo bisogno di trilioni“, ha affermato. Tuttavia, la posizione danese non è condivisa da tutti i partecipanti, in particolare dagli Stati Uniti, che hanno storicamente mantenuto una linea scettica sul tema di aumentare il fondo per il clima.

Presidente COP29: “sbloccare risorse finanziarie prima di aumentare gli obiettivi”

Le risorse finanziarie necessarie ai Paesi in via di sviluppo per la decarbonizzazione devono essere rese disponibili prima di poter aumentare gli obiettivi. Lo ha detto il Presidente designato della COP29, l’azero Mukhtar Babayev, Ministro dell’Ecologia e delle Risorse naturali dell’Azerbaigian, secondo il quale “il finanziamento è un catalizzatore essenziale per l’azione climatica”. “Ma c’è un divario crescente tra le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e le risorse disponibili”, ha aggiunto durante il vertice a Copenaghen. Per Babayev, “la finanza sarà al centro della diplomazia climatica di quest’anno”.

Alla COP28, il mondo ha concordato di “abbandonare” gradualmente i combustibili fossili, ma l’accordo non conteneva alcun progresso sullo sblocco dei flussi finanziari verso i Paesi in via di sviluppo, uno dei principali punti critici dei negoziati globali. Questo tema sarà al centro della COP29 di Baku, che dovrà fissare un nuovo obiettivo per gli aiuti finanziari al clima forniti dai Paesi sviluppati. I negoziati su questi aiuti “sono un’opportunità per tracciare un nuovo corso, sbloccare i fondi e ripristinare la fiducia tra le parti”, ha aggiunto Babayev. “Se avremo successo e se invieremo un segnale chiaro e forte che più fondi pubblici e privati saranno destinati agli obiettivi climatici, allora daremo a tutte le parti i mezzi per aumentare le ambizioni dei loro prossimi contributi nazionali determinati”, ha spiegato il Ministro.

Gli USA non sono d’accordo

Questi contributi sono i piani di riduzione delle emissioni (NDC) di ciascun Paese, che devono essere rivisti al rialzo da qui alla COP30 di Belem, in Brasile, nel 2025. Nei giorni scorsi, gli Emirati Arabi Uniti, l’Azerbaigian e il Brasile – i rispettivi Presidenti della COP28 e delle prossime due – hanno promesso che i loro impegni saranno in linea con i requisiti per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Questi tre Paesi, uniti in una “troika”, ritengono inoltre che i Paesi sviluppati debbano impegnarsi a finanziare i Paesi in via di sviluppo nei loro piani di riduzione delle emissioni. Per i Paesi sviluppati, “gli NDC molto ambiziosi dovrebbero includere risorse finanziarie e tecnologiche (…) per i Paesi in via di sviluppo“, hanno scritto nella loro lettera.

Gli Stati Uniti hanno fortemente criticato questa proposta. “La riteniamo non solo incoerente con l’Accordo di Parigi (…) ma anche molto dannosa per i negoziati in corso quest’anno sul nuovo obiettivo quantificato”, ha dichiarato Susan Biniaz, vice inviato Usa per il clima a Copenaghen. “Questo approccio deve essere notevolmente rivisto prima di poter essere portato avanti“, ha aggiunto.

