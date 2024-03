Siamo sicuri che mangiare molte uova danneggi il colesterolo? È un falso mito

MeteoWeb

Mangiare una dozzina di uova a settimana non danneggia il colesterolo, afferma uno studio recente presentato durante le Sessioni Scientifiche Annuali dell’American College of Cardiology ad Atlanta. Questo studio, condotto su adulti statunitensi di età pari o superiore a 50 anni, ha suscitato un acceso dibattito sul ruolo delle uova nella dieta e sul loro impatto sul colesterolo.

Lo studio

L’idea che le uova potrebbero influire negativamente sul colesterolo è stata a lungo radicata nella cultura popolare e nelle pratiche dietetiche. Tuttavia, questo studio sfida tali convinzioni, suggerendo che le uova possano essere parte di una dieta sana ed equilibrata, anche per coloro che hanno un rischio maggiore di malattie cardiache.

Lo studio ha coinvolto 140 adulti di età superiore ai 50 anni, affetti da malattie cardiache o con almeno due fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache. Questi partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno seguiva una dieta senza uova, consumando meno di due uova a settimana, mentre l’altro consumava più di 12 uova arricchite ogni settimana. Le uova arricchite contenevano quantità aggiuntive di vitamine e acidi grassi omega-3, ottenuti attraverso l’alimentazione delle galline.

Dopo quattro mesi, i ricercatori hanno analizzato i livelli di colesterolo nei due gruppi. I risultati hanno rivelato che non c’erano variazioni significative nei livelli di colesterolo HDL (“buono”) o LDL (“cattivo”) tra i due gruppi. Ciò suggerisce che mangiare almeno 12 uova arricchite ogni settimana non ha avuto effetti negativi sul colesterolo.

Uova, colesterolo e salute

Questi risultati potrebbero avere profonde implicazioni per la salute e la nutrizione. Le uova sono una fonte ricca di proteine ​​di alta qualità e altri nutrienti essenziali, come le vitamine D, B ed E e gli acidi grassi omega-3. Questo studio suggerisce che integrare le uova arricchite nella dieta potrebbe essere vantaggioso per la salute cardiovascolare, specialmente per coloro che sono a rischio di malattie cardiache.

Il dottor James O’Keefe, Professore di Medicina presso l’Università del Missouri-Kansas City e cardiologo presso il Saint Luke’s Mid America Heart Institute, ha commentato i risultati dello studio. Ha sottolineato che, nonostante l’idea diffusa che le uova siano dannose per il cuore, le linee guida per un’alimentazione sana hanno eliminato il precedente consiglio di limitare il colesterolo alimentare. O’Keefe ha anche evidenziato l’importanza delle proteine nella dieta degli anziani per mantenere la massa muscolare e la forza fisica.

Questo studio offre una prospettiva nuova e sorprendente sul ruolo delle uova nella dieta. Tuttavia, gli esperti sottolineano che ogni individuo dovrebbe consultare il proprio medico prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta, specialmente in relazione ai livelli di colesterolo e alle esigenze dietetiche individuali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.