La cometa 12P potrebbe diventare visibile ad occhio nudo, ecco quando e come vederla

Le comete, con la loro natura enigmatica e imprevedibile, hanno sempre affascinato l’umanità, offrendo spettacoli celesti unici e indimenticabili. Tra queste, la cometa 12P/Pons-Brooks emerge come un fenomeno cosmico straordinario, e il mese in corso presenta un’opportunità eccezionale per gli appassionati di astronomia di tutto il mondo di avvistare questo magnifico astro senza l’ausilio di strumenti ottici.

La storia della scoperta e le caratteristiche della cometa 12P

La cometa 12P/Pons-Brooks prende il nome dai suoi scopritori storici, Jean-Louis Pons e William R. Brooks, due luminari dell’astronomia del XIX secolo. Pons, un osservatore appassionato e abile, ha conseguito il record di 37 scoperte di comete, utilizzando telescopi da lui stesso progettati. La scoperta di Brooks, avvenuta nel 1883, ha unito il suo nome a quello di Pons per sempre associando i due all’identità della cometa. Classificata come una cometa “tipo Halley“, la 12P/Pons-Brooks ha un periodo orbitale di circa 71 anni, rendendola un evento celeste raro e spettacolare da osservare.

Comportamento e peculiarità

La cometa 12P/Pons-Brooks si è distinta nel corso delle sue apparizioni per il suo comportamento imprevedibile e le sue peculiari caratteristiche. Fluttuazioni di luminosità e improvvisi flare hanno catturato l’attenzione degli osservatori nel corso dei secoli, rendendo ogni sua apparizione un’esperienza unica e stimolante per gli astronomi di tutto il mondo. La sua storia affascinante e la sua natura volatile la rendono oggetto di continua osservazione e studio da parte della comunità scientifica.

Opportunità di avvistamento

Il mese attuale offre un’opportunità unica per osservare la cometa 12P/Pons-Brooks senza l’ausilio di strumenti ottici. Attualmente visibile nel cielo serale, la cometa si trova all’interno della costellazione di Andromeda, a sinistra del Grande Quadrato di Pegaso. Con l’ausilio di una buona mappa celeste e in un cielo privo di inquinamento luminoso, 12P/Pons-Brooks può essere individuata attraverso l’uso di binocoli. La sua luminosità potrebbe aumentare nel corso del mese, rendendola visibile anche a occhio nudo, offrendo agli osservatori un’esperienza straordinaria e indimenticabile.

La cometa appare quando il Sole è tramontato da circa 90 minuti, bassa sull’orizzonte Nord/Ovest. Per chi volesse osservare lo spettacolo da casa, il Virtual Telescope Project avvierà una diretta streaming oggi 12 marzo alle ore 19:30.

Prospettive future

Dopo l’attuale apparizione, la cometa 12P/Pons-Brooks si allontanerà nuovamente dal Sole, per fare ritorno solo tra 71 anni. Pertanto, l’opportunità di osservare questa meraviglia celeste potrebbe essere unica per la maggior parte di noi. Tuttavia, per le future generazioni, ci sarà la possibilità di rivivere questo spettacolo celeste nell’estate del 2095, quando la cometa farà nuovamente la sua comparsa nei cieli terrestri.

La cometa 12P/Pons-Brooks offre un’opportunità straordinaria per gli appassionati di astronomia di tutto il mondo di connettersi con l’universo e di immergersi nella bellezza e nella grandiosità del cosmo. Preparate i vostri binocoli e puntateli dunque verso il cielo notturno, perché 12P/Pons-Brooks potrebbe sorprendervi con la sua bellezza e il suo splendore senza pari.

