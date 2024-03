“Cometa del diavolo” 12P/Pons-Brooks, ecco quando e dove vederla

MeteoWeb

Una cometa insolita, nota per una serie di recenti eruzioni e soprannominata “cometa del diavolo“, sta attualmente attraversando il nostro Sistema Solare, offrendo un’opportunità unica per osservare questo spettacolare fenomeno celeste. Scopriamo dunque le peculiarità di questa cometa, inclusi i suoi movimenti nel cielo notturno e le migliori occasioni per osservarla.

La cometa 12P/Pons-Brooks

La cometa 12P/Pons-Brooks, così denominata in onore dei suoi scopritori Jean-Louis Pons e William Robert Brooks, è un corpo celeste che completa un’orbita attorno al sole ogni 71 anni. Questo ciclo orbitale la rende simile alla famosa Cometa di Halley, offrendo un’opportunità rara per gli osservatori terrestri di studiarla da vicino.

La cometa ha catturato l’attenzione degli astronomi a causa di una serie di eruzioni che le hanno conferito un aspetto insolito, con alcune osservazioni che hanno suggerito una forma simile al Millennium Falcon, l’astronave iconica dei film “Star Wars”, o che ricordava le corna di un diavolo, e ciò ha portato al soprannome.

Quando e dove vedere la “cometa del diavolo”

La cometa 12P/Pons-Brooks sarà visibile nel cielo notturno per il resto di marzo, offrendo agli osservatori nell’emisfero settentrionale un’opportunità privilegiata per osservarla. Secondo gli esperti, il periodo migliore per l’osservazione è proprio la fine di marzo, quando la cometa sarà visibile bassa a Ovest circa un’ora dopo il tramonto.

Per individuare la cometa è importante recarsi in luoghi lontani dalle luci della città e con una vista non ostruita dell’orizzonte occidentale. L’uso di binocoli può essere utile per individuare la cometa, specialmente considerando che potrebbe essere difficile da vedere a occhio nudo.

Dopo il 2 aprile, la cometa si sposterà verso il cielo diurno e non sarà visibile di notte, ma gli astronomi si aspettano una rara comparsa durante l’eclissi solare totale dell’8 aprile. Durante questo evento, la cometa sarà situata a circa 25 gradi di distanza dal sole eclissato, offrendo un’opportunità unica per gli osservatori di catturare un’immagine memorabile.

Le esplosioni

Gli astronomi hanno osservato che la cometa 12P/Pons-Brooks ha subito una serie di esplosioni durante gli ultimi 8 mesi, causando l’emissione di gas e polvere. Questo comportamento insolito ha portato alla formazione di una forma distintiva, con alcuni suggerimenti di una possibile relazione con il riscaldamento solare e i processi di vaporizzazione all’interno della cometa.

Le osservazioni degli astronomi stanno cercando di comprendere meglio la dinamica di questa cometa, inclusi il suo tasso di rotazione e le cause delle esplosioni osservate. Questi studi potrebbero fornire importanti informazioni sulla formazione e l’evoluzione delle comete nel nostro sistema solare.

Un evento celeste unico

La cometa 12P/Pons-Brooks offre un’opportunità straordinaria di osservare da vicino un fenomeno celeste unico. Con una serie di recenti eruzioni e una forma insolita, questa cometa sta attirando l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo.

Inoltre, l’eclissi solare totale dell’8 aprile fornirà un’occasione unica per catturare la cometa in uno scenario celeste straordinario, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse per gli appassionati di astronomia. Con ulteriori studi e osservazioni, gli scienziati sperano di svelare i segreti della cometa 12P/Pons-Brooks e del suo comportamento unico.

