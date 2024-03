Computer e Spazio: un viaggio interattivo nell’Universo

MeteoWeb

Il cielo notturno è sempre stato oggetto di meraviglia e ammirazione per l’umanità. Ora, grazie ai progressi tecnologici e alla potenza dei computer, abbiamo la possibilità di esplorare l’universo in modi mai pensati prima. L’Associazione Astrofili Spezzini è entusiasta di presentare la 6ª puntata del suo corso di astronomia, dedicata all’affascinante connubio tra computer e Spazio.

La conferenza “Computer e Spazio” sarà presentata dallo spezzino Claudio Cosci, studioso di missioni spaziali e astronomia e autore dell’omonimo libro. Questa conferenza promette di essere un’immersione profonda nelle sinergie tra tecnologia informatica e esplorazione spaziale.

L’evoluzione tecnologica passa dalle grandi esplorazioni ed esperimenti di chi dei sistemi ne fa uso di studio e approfondimento ai massimi livelli. La scoperta del cosmo, i viaggi sulla Luna, le missioni per trovare risposte a grandi domande di cui l’uomo cerca ancora spiegazioni: tutto questo ha fatto, negli anni, un uso approfondito di ogni tecnologia, il progresso degli strumenti di cui la NASA e non solo si sono dotati per mandare l’uomo sulla Luna e per guardare oltre l’orizzonte. Dalla Guerra Fredda, momento storico di tensioni, fino a Elon Musk, che vuole portare l’uomo su Marte.

Il racconto passa dal russo Sputnik, quindi dalle origini della corsa allo Spazio, attraversa grandi uomini, che hanno fatto la storia come Korolev, Gagarin, Von Braun e molti altri. Cosci ha raccontato l’approdo dei supercomputer: dal Mark all’Ibm 360, le prove per lo storico viaggio dell’uomo sulla Luna e l’organizzazione dello stesso.

Dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, con SpaceX di Elon Musk, il miliardario che riporterà l’uomo sulla Luna e forse si spingerà anche su Marte. Un libro per ripercorrere grandi momenti della storia, dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e informatica.

L’evento si terrà venerdì 29 marzo alle 21 presso la sede sociale dell’AAS, situata in Via Pietro Beghi 21, nei locali della ex Biblioteca Beghi. Sarà un’opportunità unica per tutti gli appassionati di astronomia di apprendere dalle parole di un esperto nel campo e di scoprire le ultime novità e scoperte nel mondo dell’astronomia computazionale.

Si ricordi che il corso di astronomia dell’Associazione Astrofili Spezzini è condotto dai propri soci, garantendo un approccio autentico e appassionato alla materia. Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi non perdete l’opportunità di unirvi all’affascinante viaggio attraverso l’universo. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, si segnala il contatto WhatsApp (3206767703) o il sito web www.astrofilispezzini.org.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.