Connettere Persone e Pianeta, domani è il World Wildlife Day

Il tema della World Wildlife Day, la Giornata Mondiale della Natura Selvatica del 2024, intitolato “Connettere Persone e Pianeta: Esplorare l’Innovazione Digitale nella Conservazione della Fauna Selvatica“, richiama l’attenzione sull’importanza cruciale della tecnologia e dell’innovazione nel campo della conservazione della natura. Questo evento, celebrato il 3 marzo di ogni anno, è un’occasione per riflettere sull’essenziale ruolo che la fauna selvatica e gli ecosistemi naturali svolgono nell’equilibrio del nostro pianeta.

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare sul valore della biodiversità nel mantenimento della salute del nostro ambiente e sulla necessità di promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali. Questo significa mettere in evidenza l’importanza di adottare misure concrete per proteggere la vasta gamma di forme di vita sulla Terra e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.

La Giornata Mondiale della Natura Selvatica è stata istituita il 20 dicembre 2013 durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per commemorare l’adozione della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatica Minacciate di Estinzione (CITES) avvenuta il 3 marzo 1973. Da allora, questo evento serve anche a promuovere il commercio sostenibile e legale della fauna selvatica, nonché a promuovere la coesistenza armoniosa tra la natura selvatica e l’umanità.

È chiaro che un impegno collettivo è necessario per affrontare le sfide attuali legate alla conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali. Attraverso l’uso responsabile della tecnologia e l’adozione di pratiche innovative, possiamo sperare di garantire un futuro in cui l’equilibrio tra l’umanità e la natura sia preservato per le generazioni a venire.

