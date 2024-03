Consiglio dei Ministri discute di come affrontare un’eventuale emergenza Fentanyl

MeteoWeb

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in relazione al “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici“, elaborato dal Dipartimento per le politiche antidroga con il supporto dei ministeri dell’Interno, della Salute e della Giustizia, con l’obiettivo – informa sempre il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi al termine della riunione – di definire le attività di prevenzione per intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale in Italia del Fentanyl e dei suoi analoghi o la sua diversione per usi non sanitari, nonché la gestione di una ipotetica emergenza.

