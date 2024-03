Covid, un 62enne tedesco si è vaccinato 217 volte in 29 mesi

MeteoWeb

Un uomo tedesco di 62 anni è stato vaccinato contro il Covid 217 volte nell’arco di 29 mesi, contro il parere dei medici. L’incredibile caso è stato documentato dalla rivista The Lancet Infectious Diseases e rilanciato da Bbc. Le dosi di vaccino sono state acquistate e inoculate privatamente e pare che che l’uomo non abbia riportato effetti negativi, secondo i ricercatori dell’Università di Erlangen-Norimberga che hanno analizzato la vicenda.

“Abbiamo appreso del suo caso tramite articoli di giornale“, ha detto il dottor Kilian Schober, del dipartimento di microbiologia dell’università. “Lo abbiamo quindi contattato e invitato a sottoporsi a vari test a Erlangen. Era molto interessato a farlo.” L’uomo ha fornito campioni di sangue fresco e saliva e ha messo a disposizione anche campioni di sangue congelato che erano stati conservati negli ultimi anni. Inoltre, è stata effettuata un’ulteriore vaccinazione durante lo studio su insistenza dello stesso “esaminato“.

“Siamo stati in grado di utilizzare questi campioni per determinare esattamente come il sistema immunitario reagisce alla vaccinazione“, hanno commentato i medici.

