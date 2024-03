Crollo delle temperature, torna la neve sul Vesuvio | FOTO

MeteoWeb

Sul Vesuvio ritorna la neve, accompagnata da un deciso calo delle temperature sull’intera area circostante al vulcano. Ciò in conseguenza all’ondata di maltempo che sta colpendo la regione e il Sud, portando con sé piogge, talvolta anche intense, su tutto il territorio. Il risultato è la formazione di uno strato bianco che ricopre quasi interamente il maestoso cono del Vesuvio. Questa copertura nevosa è ora visibile anche dalla città di Napoli, poiché le nuvole si stanno diradando. I comuni situati sulle pendici del vulcano sono al momento soggetti a leggere precipitazioni, accompagnate da temperature nettamente più basse rispetto alla giornata precedente.

