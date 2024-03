Da adesso è possibile andare a cena nello spazio: costa “solo” mezzo milione di dollari

MeteoWeb

Chi avrebbe mai immaginato che l’esperienza culinaria definitiva potesse avvenire non in una sala da pranzo di lusso, ma sospesa al limite dell’atmosfera terrestre? Un’impresa impensabile fino a poco tempo fa è ora diventata realtà, se si ha la disponibilità finanziaria di sborsare quasi mezzo milione di dollari. Ma cosa si nasconde dietro questa lussuosa avventura? Scopriamo di più su questa incredibile cena nello spazio.

Un sogno tramutato in realtà

L’idea di cenare nello spazio può sembrare tratta da un romanzo di fantascienza, ma ora è un’opportunità tangibile grazie alla collaborazione tra SpaceVIP, con sede a New York, e Space Perspective, della Florida. Queste due aziende all’avanguardia nel settore dell’esplorazione spaziale hanno reso possibile unire l’alto volo alla haute cuisine.

Il cuore di questa esperienza è la navicella Spaceship Neptune, un veicolo straordinario che solleva sei fortunati ospiti insieme allo chef stellato Michelin Rasmus Munk, noto per il suo lavoro al rinomato ristorante Alchemist di Copenhagen. Il viaggio ha una durata di sei ore, durante le quali i commensali si immergeranno in un’esperienza culinaria senza precedenti.

Viaggio verso le stelle

Ma come avviene questo straordinario viaggio gastronomico nello spazio? La partenza avviene dal Kennedy Space Center in Florida, dove i fortunati passeggeri vengono imbarcati a bordo della Spaceship Neptune. Ma anziché un tradizionale lancio di razzo, la navicella è sollevata da un gigantesco pallone riempito di idrogeno, un gas leggero che consente un’ascensione delicata fino a 30.500 metri sopra il livello del mare.

Durante il viaggio, gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare una serie di piatti gourmet preparati dallo chef Munk, il cui menu esatto è ancora un segreto ben custodito. Tuttavia, si anticipa che i piatti saranno ispirati ai 60 anni di esplorazione spaziale, offrendo un’esperienza culinaria che non solo delizia il palato, ma anche stimola riflessioni profonde sul ruolo dell’umanità nell’universo.

Una dolce discesa

Una volta terminato il banchetto celestiale, la Spaceship Neptune inizia la sua discesa verso la Terra, atterrando dolcemente nell’oceano. Ma questa non è solo un’avventura per il gusto e la mente; è anche un’esperienza ecologica.

L’intera impresa è stata concepita con un’impronta ecologica minima. Il pallone riempito di idrogeno permette un’ascensione delicata senza l’uso di propellenti dannosi per l’ambiente. Inoltre, la discesa è progettata per ridurre al minimo le emissioni, con il rilascio di una minima quantità di gas che si trasforma in acqua, rendendo il veicolo quasi a zero emissioni. Questo è un passo significativo verso un futuro in cui l’esplorazione spaziale può coesistere in armonia con la protezione del nostro pianeta.

Oltre alla promessa di un’esperienza culinaria senza precedenti, cenare nello spazio offre un’opportunità unica di cambiare prospettiva. Guardare la Terra dall’alto, con la sua bellezza mozzafiato e la sua fragilità evidente, può ispirare una maggiore consapevolezza ambientale e un senso di connessione con l’umanità.

Anche gli astronauti, in missione nello spazio, apprezzano un buon pasto. Ma quello che rende questa esperienza così unica è la sua accessibilità. Non è più riservata solo ai pochi fortunati che indossano una tuta spaziale, ma aperta a chiunque abbia la passione e i mezzi finanziari per partecipare.

Quindi, se avete mai sognato di sollevare un bicchiere di champagne mentre fluttuate nello spazio, questa potrebbe essere la vostra occasione. Preparatevi a vivere un’esperienza culinaria che vi lascerà senza parole, mentre guardate la Terra girare sotto di voi, una visione che cambierà per sempre il vostro modo di vedere il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.