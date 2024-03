Dalla Rai alla Cnn: oggi i bambini di tutto il mondo appariranno in TV con le loro “previsioni meteo”

MeteoWeb

Dalla Cnn a France 2, in spagnolo, arabo o hindi, giovedì i bambini appariranno sui canali televisivi di tutto il mondo per un bollettino meteo molto speciale che mette in guardia sul futuro minacciato dalla crisi climatica. “Da Nord a Sud e da Sud a Nord, il clima è tutto sbagliato“, dice Noam, 11 anni, protagonista di una giornata di bollettini meteorologici per il futuro, prodotti dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e da The Weather Channel.

Previsioni meteo per il futuro

Dietro Noam – o Kaylee o Esteban in altre lingue – una mappa del mondo mostra le temperature in continuo aumento. E questo è solo l’inizio: passa alle previsioni per il 2050, sullo sfondo di immagini di incendi e case che crollano sotto la pressione di un fiume in piena.

“Per voi, questo potrebbe essere solo un flash meteorologico. Ma per noi è il nostro futuro“, dice il giovane presentatore. Lo spot, della durata di un minuto, vie ne trasmesso oggi in oltre 80 Paesi su canali televisivi (Cnn, France 2, France 3, RAI, The Weather Channel, ecc.) e piattaforme online, in francese, inglese, spagnolo, arabo, hindi, swahili, tailandese e portoghese, ha dichiarato il Psnu in un comunicato stampa. “I nostri bambini saranno i futuri presentatori del meteo, i giornalisti sul clima, i primi soccorritori e gli operatori sanitari“.

“Il tempo dei bambini”

La campagna del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) “‘Il tempo dei bambini’ ci mostra i volti di coloro che saranno più colpiti dalle nostre azioni per il clima“, ha commentato l’attore Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”), uno degli ambasciatori dell’iniziativa. “Il loro bollettino meteorologico può anche essere una finzione, ma è fondamentale intraprendere azioni significative per proteggere il pianeta per i nostri figli e le generazioni future“, ha aggiunto l’attrice Michelle Yeoh.

È “altamente probabile” che anche nel 2024 si registrino temperature record, dato che l’anno scorso si è concluso un decennio di caldo record che ha spinto il pianeta “sull’orlo del collasso“, ha avvertito questa settimana l’ONU. “Le nostre decisioni di oggi determineranno il futuro delle generazioni a venire. Questa campagna è un appello ad agire con urgenza per il bene delle persone e del pianeta“, ha insistito Celeste Saulo, segretario generale dell’Omm.

“Il tempo dei bambini” è il seguito di un’altra campagna dell’UNDP lanciata nel 2021 per cercare di mobilitare l’umanità per l’azione sul clima. Un dinosauro generato al computer ha fatto irruzione nella sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Almeno noi abbiamo avuto un asteroide, qual è la tua scusa? Non scegliere l’estinzione, salva la tua specie prima che sia troppo tardi“, ha gridato Frankie il dinosauro, che nel frattempo si è materializzato per continuare la sua campagna in tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.