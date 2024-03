I dati Apollo trascurati degli anni ’70 rivelano un’enorme quantità di terremoti “nascosti” sulla Luna

MeteoWeb

La Luna è molto più attiva dal punto di vista sismico di quanto pensassimo, secondo quanto rivela un nuovo studio. Una nuova analisi dei dati abbandonati dalle missioni Apollo della NASA ha scoperto più di 22.000 terremoti lunari precedentemente sconosciuti, quasi triplicando il numero totale di eventi sismici conosciuti sulla Luna.

I terremoti lunari sono causati dal movimento all’interno della Luna. A differenza dei terremoti terrestri, questi movimenti lunari sono causati da graduali cambiamenti di temperatura e impatti di meteoriti, piuttosto che dallo spostamento delle placche tettoniche (che secondo la NASA la Luna non ha). Di conseguenza, i terremoti lunari sono molto più deboli delle loro controparti terrestri.

Tra il 1969 e il 1977, i sismometri utilizzati dagli astronauti dell’Apollo hanno rilevato circa 13.000 terremoti lunari, che fino ad ora erano gli unici eventi sismici lunari mai registrati. Ma nel nuovo studio, un ricercatore ha passato mesi a rianalizzare scrupolosamente alcune delle registrazioni Apollo e ha trovato altri 22.000 terremoti lunari, portando il totale a 35.000.

I risultati sono stati presentati alla Lunar and Planetary Science Conference, che si è tenuta in Texas tra il 13 e il 17 marzo, e sono attualmente in fase di revisione da parte del Journal of Geophysical Research.

I terremoti appena scoperti mostrano “che la Luna potrebbe essere oggi più attiva dal punto di vista sismico e tettonico di quanto pensassimo“, ha detto alla rivista Science Jeffrey Andrews-Hanna, un geofisico dell’Università dell’Arizona che non è stato coinvolto nella ricerca. “È incredibile che dopo 50 anni troviamo ancora nuove sorprese nei dati“.

I dati raccolti nelle missioni Apollo

Gli astronauti dell’Apollo hanno schierato due tipi di sismometri sulla superficie lunare: uno in grado di catturare il movimento 3D delle onde sismiche per lunghi periodi; e un altro che ha registrato scuotimenti più rapidi in brevi periodi.

I 13.000 terremoti originariamente identificati sono stati individuati tutti nei dati su lunghi periodi. I dati su brevi periodi sono stati in gran parte ignorati a causa di una grande quantità di interferenze dovute agli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte lunari, nonché a problemi di trasmissione dei dati sulla Terra, che hanno reso estremamente difficile dare un senso ai numeri. “Letteralmente nessuno ha controllato prima tutti i dati sui brevi periodi“, ha detto a Science Magazine l’autore dello studio Keisuke Onodera, un sismologo dell’Università di Tokyo.

Non solo questi dati non erano stati controllati, ma erano quasi persi per sempre. Dopo la fine delle missioni Apollo, la NASA ha ritirato i finanziamenti dai sismometri lunari per sostenere nuovi progetti. Sebbene i dati sui lunghi periodi siano stati salvati, i ricercatori della NASA hanno abbandonato quelli sui brevi periodi e hanno persino perso alcune delle loro registrazioni. Tuttavia, Yosio Nakamura, un geofisico dell’Università del Texas ad Austin, ora in pensione, ha salvato una copia dei dati su 12.000 nastri su bobina, che sono stati successivamente convertiti digitalmente. “Abbiamo pensato che dovessero esserci molti, molti altri terremoti nei dati”, ha detto Nakamura alla rivista Science. “Ma non siamo riusciti a trovarli”.

Il nuovo studio

Nel nuovo studio, Onodera ha trascorso tre mesi esaminando le registrazioni digitalizzate e applicando tecniche di “denoising” per rimuovere le interferenze nei dati. Ciò gli ha permesso di identificare 30.000 candidati terremoti lunari e, dopo ulteriori analisi, ha scoperto che 22.000 di questi erano causati da scosse lunari.

Non solo questi terremoti aggiuntivi mostrano che c’è stata più attività sismica lunare di quanto pensassimo, ma le letture suggeriscono anche che un numero maggiore di questi terremoti è stato innescato in punti meno profondi del previsto, suggerendo che i meccanismi dietro alcuni di questi terremoti sono più orientati alle faglie di quanto pensassimo, ha detto Onodera. Tuttavia, saranno necessari ulteriori dati per confermare queste teorie.

Studi futuri

Le recenti e future missioni lunari potrebbero presto aiutare gli scienziati a comprendere meglio i terremoti lunari. Nell’agosto 2023, il lander Vikram della missione indiana Chandrayaan-3 ha rilevato il primo terremoto lunare dalle missioni Apollo nel suo terzo giorno sulla superficie lunare.

Onodera e Nakamura sperano che i futuri sismometri lunari della NASA a bordo di lander lunari commerciali come il lander Odysseus di Intuitive Machine, che a febbraio è diventato il primo lander statunitense a raggiungere la Luna in più di 50 anni, confermeranno ciò che ha rivelato il nuovo studio.

