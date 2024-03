Delhi si riconferma la capitale più inquinata del mondo

MeteoWeb

Delhi, dal 2018, conquista un nuovo triste primato come capitale più inquinata del mondo, secondo quanto riportato dallo studio World Air Quality Report 2023 condotto da IQAir, un’organizzazione con sede in Svizzera. L’India, in generale, si colloca al terzo posto tra i Paesi più inquinati al mondo su un totale di 134, con una media di 54,4 microgrammi di particelle PM 2.5 per metro cubo, preceduta solamente da Pakistan (73,7) e Bangladesh (79,9). Ciò rappresenta un notevole peggioramento rispetto al 2022, quando il Paese si trovava all’ottavo posto della classifica.

Un fatto sorprendente emerso dal rapporto è che il distretto di Begusarai, nello Stato del Bihar, si è evidenziato come l’area metropolitana con la più alta concentrazione di inquinanti, nonostante nel 2022 non fosse neanche menzionata. Secondo i dati del rapporto, circa 1,36 miliardi di persone in India sono esposte a livelli di PM 2.5 che superano le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre 1,33 miliardi di persone, ovvero il 96% della popolazione, vivono in aree dove i livelli di inquinamento superano di sette volte i limiti consigliati.

Tutti questi dati sono stati raccolti da oltre 30mila stazioni di monitoraggio e sensori, gestiti da una varietà di istituzioni di ricerca, enti governativi, università, aziende private e organizzazioni indipendenti.

