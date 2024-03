Dengue, il Brasile supera 1 milione di casi: previsto il doppio dei contagi del 2023

MeteoWeb

I casi di Dengue in Brasile hanno superato quota 1 milione. I contagi registrati nel Paese sudamericano sono 1.017.278. 214 sono i decessi confermati causati dall’infezione veicolata dalle zanzare, mentre su altri 687 morti sono in corso indagini, secondo l’ultimo report diffuso dal Ministero della Sanità. L’incidenza della Dengue in Brasile è pari a 501 casi ogni 100mila abitanti. Quest’anno, il Paese potrebbe arrivare al doppio dei contagi registrati nel 2023, quando i casi furono 1.658.816, ha prospettato il Ministro della Sanità Nisia Trindade.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, dal 2009 l’incidenza globale della Dengue è cresciuta drasticamente, diffondendosi in molte aree precedentemente non colpite dalla malattia.

