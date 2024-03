Dengue: record in Brasile, superati i 2 milioni di casi

MeteoWeb

Il Brasile ha raggiunto quest’anno un traguardo preoccupante nel panorama della salute pubblica: ha superato la soglia dei 2 milioni di casi di dengue, stabilendo così un record storico. Questi dati emergono da un rapporto pubblicato dal Ministero della Salute, che indica una cifra allarmante di 2.010.896 casi registrati nel Paese, includendo sia quelli confermati che quelli ancora sotto indagine. Tale numero si traduce in un tasso di incidenza pari a 990,3 casi ogni 100.000 abitanti, come riportato dal gruppo di monitoraggio del Ministero. La gravità della situazione è ulteriormente sottolineata dai dati relativi ai decessi: sono stati confermati 682 casi di morte attribuibili alla dengue, mentre altri 1042 sono ancora in fase di indagine.

Le autorità competenti sottolineano che il Brasile non ha mai registrato un numero così elevato di casi di dengue in un solo anno da oltre vent’anni, evidenziando la serietà della situazione e l’urgenza di misure preventive e di controllo. La diffusione della malattia rappresenta una sfida significativa per il sistema sanitario del Paese.

