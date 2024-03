Depressione: studio dimostra che l’attività fisica è più efficace dei farmaci

MeteoWeb

Nel panorama della salute mentale, la depressione continua a rappresentare una sfida significativa, con milioni di individui che ne sono affetti in tutto il mondo. Tuttavia, mentre i trattamenti tradizionali come la terapia farmacologica e la psicoterapia hanno dimostrato la propria efficacia nel mitigare i sintomi depressivi, una nuova ricerca della South Australia University ha sollevato interrogativi sul ruolo dell’esercizio fisico come alternativa o complemento a tali approcci convenzionali.

Lo studio

La ricerca, pubblicata sul rinomato British Journal of Sports Medicine, ha utilizzato un approccio innovativo noto come “umbrella review”, che ha analizzato e sintetizzato le revisioni sistematiche di oltre un migliaio di studi precedenti. In totale, sono stati esaminati 97 articoli di revisione, che hanno a loro volta coinvolto 1.039 studi clinici con la partecipazione di 128.119 individui. Questa vasta analisi ha coinvolto una gamma diversificata di partecipanti, tra cui individui sani, pazienti con disturbi psichiatrici e persone affette da malattie croniche.

I risultati rivoluzionari

I risultati di questa ricerca hanno rivelato che l’esercizio fisico può essere fino a 1,5 volte più efficace dei farmaci o della psicoterapia nel trattamento della depressione. Questo è un dato sorprendente che sottolinea il potenziale dell’attività fisica nel migliorare la salute mentale. In particolare, l’analisi ha mostrato che l’esercizio fisico può produrre miglioramenti più rapidi dei sintomi depressivi rispetto ai farmaci tradizionali.

Un aspetto interessante emerso dall’analisi per sottogruppi è che i maggiori benefici dell’esercizio fisico si sono riscontrati in specifiche categorie di individui. Questi includono persone con depressione, donne in gravidanza o dopo il parto, individui sani e coloro affetti da HIV o malattie renali. Questi risultati suggeriscono che l’attività fisica potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per determinate popolazioni, offrendo loro un modo efficace per gestire la loro salute mentale.

Migliori tipi di attività fisica

Un aspetto interessante emerso da questa ricerca è che non tutte le forme di esercizio fisico sono ugualmente efficaci nel trattare la depressione. Ad esempio, l’analisi ha evidenziato che l’esercizio ad alta intensità di breve e media durata può essere più vantaggioso rispetto all’esercizio di lunga durata per i soggetti con depressione e ansia. Inoltre, sono stati inclusi diversi tipi di attività fisica, come l’esercizio aerobico (come la camminata), l’allenamento di resistenza, il Pilates e lo yoga. Questo suggerisce che esistono molte opzioni per le persone che desiderano integrare l’attività fisica nel loro regime di trattamento per la depressione.

Integrare l’attività fisica nei protocolli di trattamento per la depressione potrebbe portare a una significativa miglioria nella salute mentale di milioni di individui in tutto il mondo.

