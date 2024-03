Deterrenza nucleare: accordo Difesa-EDF per la produzione di trizio in Francia

MeteoWeb

Il Ministero della Difesa francese ha annunciato una “collaborazione” con EDF per utilizzare l’energia dei due reattori nucleari della centrale di Civaux per produrre trizio, “un gas raro essenziale per le armi di deterrenza“, con la CEA. Questo annuncio fa seguito alla visita del Ministro della Difesa Sebastien Lecornu a Civaux, nel Dipartimento della Vienne.

In un comunicato stampa, il suo Ministero ha annunciato una “collaborazione tra EDF e la Difesa che prevede l’installazione di un servizio di irradiazione dei materiali sul sito. L’obiettivo è quello di utilizzare la potenza dei due reattori di Civaux per irradiare materiali specifici contenenti litio nei nuclei dei reattori, oltre a produrre elettricità invariata”. “Una volta irradiati, questi materiali saranno trasferiti in un sito della CEA“, la Commissione francese per l’energia atomica, “per produrre trizio, un gas raro essenziale per le armi deterrenti“, spiega il comunicato stampa.

“Questa collaborazione è stata presa in considerazione fin dagli anni ’90 e fa parte di un processo di pianificazione di lunga data che è consuetudine per gli impianti industriali della Difesa“, ha detto il Ministero, aggiungendo che un accordo tra il governo francese, la CEA e l’EDF “sarà firmato, stabilendo la portata delle attività e i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in conformità con le regole di governance”. “Questa nuova attività, che contribuisce alla sovranità della nostra industria e della nostra difesa, è una buona notizia per il tessuto industriale locale, la cui eccellenza è riconosciuta”, ha riassunto il Ministero della Difesa.

In un comunicato stampa separato, EDF ha dichiarato di essere stata contattata “dal governo francese per istituire un servizio di irradiazione presso la centrale nucleare di Civaux, a sostegno della CEA”. “Questa attività complementare si aggiungerà alla missione principale di produzione di elettricità. Questa richiesta del governo francese non ha alcun impatto sul funzionamento dell’impianto di Civaux e sulle sue finalità” e “non è prevista l’estensione di questa attività complementare ad altri reattori della flotta”, si legge.

