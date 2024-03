Sbiancare le nuvole per combattere il cambiamento climatico? La Geoingegneria e l’ISD

MeteoWeb

Il tema del cambiamento climatico è diventato una delle sfide più urgenti e complesse che l’umanità deve affrontare nel ventunesimo secolo. La crescente consapevolezza dell’impatto devastante delle attività umane sull’ambiente ha spinto la comunità scientifica e i responsabili politici a cercare soluzioni innovative e efficaci per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Tra le molte proposte avanzate per affrontare questa crisi, una delle più discusse e controversa è la disidratazione dell’atmosfera, un approccio che mira a ridurre le concentrazioni di vapore acqueo nell’atmosfera per contrastare l’effetto serra e il cambiamento climatico.

Anidride carbonica vs. vapore acqueo

Per comprendere appieno l’importanza della disidratazione dell’atmosfera come strategia per affrontare il cambiamento climatico, è essenziale esaminare il ruolo svolto da due gas chiave: l’anidride carbonica e il vapore acqueo. L’anidride carbonica, prodotta principalmente dalle attività umane come la combustione dei combustibili fossili e l’industria, è comunemente riconosciuta come il principale colpevole dell’effetto serra e del riscaldamento globale. Tuttavia, il vapore acqueo, un gas naturale presente nell’atmosfera, svolge un ruolo altrettanto significativo nell’amplificare l’effetto serra. La sua concentrazione nell’atmosfera è strettamente correlata alla temperatura, il che significa che il suo ruolo nell’effetto serra potrebbe diventare ancora più significativo con il riscaldamento del pianeta.

ISD: cos’è e come funziona

L’idea alla base della disidratazione stratosferica intenzionale (ISD) si basa sulla dispersione di nuclei di ghiaccio nelle regioni più alte dell’atmosfera, dove il vapore acqueo è supersaturato. Questi nuclei di ghiaccio favoriscono la formazione di cristalli di ghiaccio, che a loro volta possono condensare il vapore acqueo presente nell’aria, facendolo precipitare al suolo sotto forma di pioggia o neve. In teoria, questa tecnica potrebbe ridurre le concentrazioni di vapore acqueo nell’atmosfera, contribuendo così a mitigare l’effetto serra e il riscaldamento globale. Tuttavia, l’efficacia pratica di questa tecnica e le sue possibili conseguenze rimangono oggetto di discussione e dibattito.

Per comprendere appieno il concetto di Disidratazione Stratosferica Intenzionale (ISD) e valutarne l’efficacia, è essenziale esaminare in dettaglio il meccanismo attraverso il quale opera. Come spiegato dal primo autore dello studio, il fisico Joshua Schwarz della National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), l’ISD si basa sulla dispersione di piccole particelle, note come nuclei di ghiaccio, nelle regioni ad alta quota dell’atmosfera. Queste regioni sono caratterizzate da temperature estremamente basse e da un’elevata saturazione di vapore acqueo, rendendole ideali per la formazione di cristalli di ghiaccio.

Il punto chiave del processo è la formazione di cristalli di ghiaccio attorno ai nuclei di ghiaccio dispersi nell’aria. In condizioni normali, il vapore acqueo nell’atmosfera non si condenserebbe spontaneamente in cristalli di ghiaccio a causa della mancanza di nuclei di ghiaccio sufficienti. Tuttavia, con l’introduzione deliberata di nuclei di ghiaccio, si innescano processi di nucleazione che portano alla formazione di cristalli di ghiaccio anche in condizioni di umidità relativa inferiore al 200%.

Una volta formati, questi cristalli di ghiaccio possono attirare ulteriore vapore acqueo, creando una cascata di condensazione che porta alla formazione di nubi e, eventualmente, alla precipitazione sotto forma di pioggia o neve. In questo modo, parte del vapore acqueo presente nell’aria viene rimosso, contribuendo a disidratare parzialmente l’atmosfera.

Un’importante considerazione è che il processo ISD non rappresenta un nuovo meccanismo per rimuovere il vapore acqueo dall’aria, ma piuttosto un’integrazione e un potenziamento di un fenomeno naturale che si verifica già. Il suo obiettivo è aumentare la formazione di cristalli di ghiaccio, consentendo così una maggiore precipitazione e una maggiore rimozione di vapore acqueo dall’atmosfera.

La ricerca sull’ISD

Lo studio condotto dagli scienziati ha implicazioni significative per la comprensione e l’implementazione dell’ISD. Utilizzando modelli computerizzati e dati raccolti durante la missione ATTREX della NASA del 2014, i ricercatori sono stati in grado di valutare l’effetto climatico della dispersione dei nuclei di ghiaccio nell’atmosfera. I risultati hanno evidenziato che, sebbene l’ISD possa contribuire alla rimozione di vapore acqueo dall’atmosfera, l’effetto climatico è limitato.

Secondo le stime, la riduzione del flusso radiativo causata dalla diminuzione dell’acqua stratosferica è stata appena di 0,03 W/m². Questo effetto è considerato modesto e non sufficiente a contrastare significativamente il riscaldamento globale causato dall’anidride carbonica. Tuttavia, lo studio fornisce importanti informazioni sulle potenzialità e le limitazioni dell’ISD, contribuendo così alla nostra comprensione delle strategie per affrontare il cambiamento climatico.

Considerazioni scientifiche e tecnologiche

L’ISD, sebbene presenti potenziali vantaggi nel ridurre le concentrazioni di vapore acqueo nell’atmosfera, solleva anche una serie di preoccupazioni e incertezze. Ad esempio, la dispersione di nuclei di ghiaccio potrebbe comportare rischi imprevisti per gli ecosistemi terrestri e la salute umana. Inoltre, non è ancora chiaro se l’ISD possa effettivamente ridurre in modo significativo le concentrazioni di vapore acqueo nell’atmosfera o se potrebbe semplicemente causare perturbazioni indesiderate nei sistemi climatici naturali. Queste considerazioni scientifiche e tecnologiche devono essere approfondite e valutate attentamente prima di procedere con l’implementazione su vasta scala dell’ISD.

