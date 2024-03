Domani è la Domenica delle Palme 2024: il profondo significato dei suoi simboli

Il trionfo di Gesù – L’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme non rappresenta solo una manifestazione di osanna popolare, ma simboleggia la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Gesù, con la sua umiltà e il suo amore, sconfigge le potenze del male e apre la strada alla salvezza per l’umanità;

L’umiltà di Gesù – La scelta di entrare in città su un asino, simbolo di umiltà e mansuetudine, sottolinea la natura del Messia come servo sofferente. Gesù si contrappone ai modelli di potere terreni, mostrando la sua regalità come servizio e amore per gli ultimi;