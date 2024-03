Drammatiche inondazioni in Indonesia: 26 morti e 11 dispersi a Sumatra

MeteoWeb

Le inondazioni e le frane sull’isola principale dell’Indonesia, Sumatra, hanno causato la perdita di vite umane, con un totale di 26 morti e almeno 11 dispersi, secondo quanto comunicato dai servizi di emergenza. Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia per la gestione dei disastri, ha dichiarato: “Undici persone risultano disperse e altre 26 sono state trovate morte“. Le piogge torrenziali hanno scatenato inondazioni e frane nel distretto di Pesisir Selatan, nella provincia di Sumatra occidentale, obbligando oltre 75mila persone a cercare rifugio in strutture temporanee. Nel medesimo distretto, 23 persone hanno perso la vita e altre 6 sono ancora disperse, come confermato da Fajar Sukma, responsabile locale dei servizi di emergenza. Tre persone hanno perso la vita a causa delle avverse condizioni meteorologiche nel distretto di Padang Pariaman. Sukma ha avvertito: “Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare“.

