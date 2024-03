Drammatiche inondazioni in Papua Nuova Guinea: almeno 20 morti

MeteoWeb

Le devastanti inondazioni, frane e piogge torrenziali hanno causato vittime in Papua Nuova Guinea: almeno 23 persone sono morte nella regione montuosa delle Highlands. Questi eventi hanno portato alla distruzione delle abitazioni e di diverse strade. Lusete Man, direttore del National Disaster Center, ha riferito che 23 persone sono state seppellite dal fango in seguito a 3 frane separate che si sono verificate in varie zone della provincia di Simbu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.