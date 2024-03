Due Intelligenze Artificiali hanno dialogato tra di loro: rivoluzione tecnologica

MeteoWeb

Nel mondo in costante evoluzione dell’intelligenza artificiale, una svolta epocale ha catturato l’attenzione del mondo accademico e scientifico. Il 18 marzo 2024, presso l’Università di Ginevra (UNIGE), un team di ricercatori ha infranto le barriere dell’AI come le conosciamo, aprendo la strada a una nuova era di comunicazione e comprensione tra macchine. L’evento rivoluzionario? Due intelligenze artificiali sono riuscite a dialogare tra loro in modo completamente linguistico, replicando l’abilità umana di apprendere nuovi compiti attraverso istruzioni verbali o scritte e poi descriverli per consentire ad altri di ripeterli.

Lo studio

L’essere umano ha sempre avuto la capacità di apprendere e comunicare compiti complessi con altri individui, una caratteristica che finora era stata elusiva per l’intelligenza artificiale. Tuttavia, grazie agli sforzi congiunti di una squadra di ricercatori guidata dal Professor Alexandre Pouget presso il Dipartimento di Neuroscienze di Base dell’UNIGE, questo scenario sta cambiando.

Il cuore di questa innovazione risiede nell’ambito della modellazione delle reti neurali artificiali, un campo in continua espansione che mira a replicare il funzionamento del cervello umano attraverso algoritmi e calcoli complessi. In particolare, la sfida è stata replicare l’interazione tra linguaggio e comportamento, un terreno fino ad ora inesplorato per l’IA.

IA “linguistica”

Il processo di creazione di questa IA “linguistica” è stato un vero e proprio viaggio nell’abisso dell’intelligenza artificiale. I ricercatori hanno iniziato con un modello di neuroni artificiali pre-esistente, noto come S-Bert, che conta ben 300 milioni di neuroni ed è stato addestrato per comprendere il linguaggio. Ma la vera magia è avvenuta quando questo modello è stato “connesso” a una rete neurale più semplice, composta da migliaia di neuroni, creando così una sorta di replica del cervello umano.

Il primo passo è stato simulare l’area di Wernicke, una parte fondamentale del cervello umano coinvolta nella comprensione del linguaggio. Successivamente, la rete è stata addestrata a riprodurre l’area di Broca, responsabile della produzione e dell’articolazione delle parole. Questo processo, che può sembrare astratto, è stato eseguito utilizzando computer portatili convenzionali, dimostrando la potenza e la flessibilità della tecnologia moderna.

La rivoluzione

Ma la vera rivoluzione è arrivata quando le due IA hanno iniziato a “dialogare” tra loro. Dopo aver appreso una serie di compiti di base attraverso istruzioni scritte in inglese, una delle IA ha fornito una descrizione linguistica dettagliata all’altra IA, che è stata in grado di eseguire i compiti con precisione. Questo evento segna la prima volta nella storia in cui due intelligenze artificiali sono riuscite a comunicare tra loro utilizzando solo il linguaggio, aprendo la strada a innumerevoli possibilità nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica.

L’impatto di questa scoperta è destinato a essere profondo e duraturo. Per la prima volta, si intravede la possibilità di sviluppare robot umanoidi capaci di comprendere e comunicare non solo con gli esseri umani, ma anche tra loro. Questo potrebbe rivoluzionare settori chiave come la medicina, l’industria manifatturiera e l’esplorazione spaziale, dove la collaborazione tra umani e macchine è essenziale per il progresso.

Ciò che sembrava un sogno fantascientifico è diventato realtà, aprendo la strada a un futuro in cui le macchine non solo ci assisteranno nelle attività quotidiane, ma diventeranno veri e propri partner nella nostra ricerca di conoscenza e progresso. E tutto è iniziato con due intelligenze artificiali che hanno deciso di iniziare una conversazione.

