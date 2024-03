È stata trovata la chiave per prevenire le future pandemie

MeteoWeb

La chiave per prevenire le prossime pandemie sta nella tutela degli ambienti naturali e nella protezione della biodiversità: lo afferma un gruppo internazionale di 25 ricercatori guidato dall’Università americana Cornell, che ha fornito le indicazioni e le contromisure da prendere in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Come inizia una pandemia?

Le pandemie, infatti, iniziano quando animali portatori di malattie, come i pipistrelli, si avvicinano a persone, bestiame o altri animali e trasmettono nuovi virus: questo è stato il caso anche di Sars-CoV-2. Preservare gli ambienti in cui vivono questi animali, dunque, permette di mettere una distanza maggiore tra l’uomo e i rischi per la sua salute.

“Il mondo è concentrato su come rilevare e contenere un nuovo agente patogeno una volta che già circola negli esseri umani“, commenta Raina Plowright, che ha guidato lo studio, “invece che su come possiamo impedire a quell’agente patogeno di entrare in contatto con la popolazione umana“.

La strategia di prevenzione dei ricercatori si basa su due studi pubblicati nel 2022, che documentano come i pipistrelli, quando perdono i loro habitat naturali e le fonti di cibo, dividono le loro grandi popolazioni in gruppi più piccoli che si sparpagliano verso le aree agricole e urbane. Inoltre, quando sono sottoposti a stress, questi animali producono urina che contiene molti più virus.

Gli autori dello studio hanno perciò identificato degli interventi che possono interrompere il collegamento tra cambiamenti ambientali e diffusione di patogeni. La prima cosa da fare è tutelare i luoghi dove gli animali trovano le loro fonti di cibo, così come quelli che utilizzano per rifugiarsi e aggregarsi. Fondamentale è anche la protezione di quelle zone che fungono da cuscinetto tra comunità umane e fauna selvatica.

“Ci sono miliardi di microbi in natura – afferma Plowright – ma raramente ci ammaliamo, perché ci sono molte, molte barriere tra noi e i nuovi agenti patogeni“.

