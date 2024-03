Si può rimanere ciechi guardando l’eclissi? La risposta della scienza

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi dell’8 aprile, data dell’atteso fenomeno astronomico dell’eclissi solare, molti si domandano se sia sicuro guardare direttamente il sole durante questo spettacolo celeste. La domanda è legittima, considerando i potenziali rischi per la vista. Ecco cosa bisogna sapere per prepararsi adeguatamente a questo evento senza compromettere la propria salute visiva.

L’eclissi solare e la sicurezza degli occhi

La NASA è chiara: osservare direttamente l’eclissi solare senza le adeguate precauzioni può danneggiare seriamente la vista. Anche se il 99% della superficie solare è oscurata durante il picco dell’eclissi, il restante 1% di luce solare che filtra attraverso i bordi dell’oscuramento è sufficiente a provocare danni irreparabili ai bastoncelli e ai coni della retina. Questo fenomeno, noto come “maculopatia solare“, può causare una perdita permanente della vista centrale, con conseguenze che vanno dall’affaticamento visivo alla cecità parziale o totale.

Di fronte a tali rischi, è fondamentale adottare le giuste precauzioni per proteggere gli occhi durante l’osservazione dell’eclissi.

Proteggere gli occhi durante l’eclissi solare

Fortunatamente, esistono modi sicuri per osservare l’eclissi solare senza compromettere la vista. L’opzione più sicura è l’uso di occhiali speciali progettati per bloccare i dannosi raggi solari. Non si tratta di semplici occhiali da sole, ma di dispositivi specificamente progettati per filtrare la luce solare in modo sicuro. Questi occhiali da eclissi sono realizzati con materiali che bloccano il 99,999% della luce solare e i raggi ultravioletti. Inoltre, presentano filtri che eliminano la radiazione infrarossa nociva.

L’American Astronomical Society raccomanda inoltre l’utilizzo di altri strumenti di protezione, come fori stenopeici, binocoli o telescopi dotati di filtri solari certificati. Con tali dispositivi, è possibile osservare l’eclissi solare in tutta sicurezza, senza correre alcun rischio per la vista.

Attenzione ai bambini durante l’eclissi solare

Con l’approcciarsi dell’eclissi solare del 2024, molte famiglie si chiedono come proteggere gli occhi dei bambini durante questo evento astronomico. È importante ricordare che i bambini sono particolarmente vulnerabili ai danni solari, e quindi devono essere sorvegliati attentamente durante l’osservazione dell’eclissi. La pediatra Laura Sisterhen sottolinea l’importanza di far indossare ai bambini occhiali per eclissi certificati e di sorvegliarli costantemente durante l’evento. Tuttavia, data la difficoltà nel controllare i bambini troppo piccoli, la dottoressa consiglia che i bambini in età prescolare o più giovani non partecipino direttamente all’osservazione dell’eclissi.

Per fortuna, le comunità interessate dall’eclissi solare del 2024 stanno organizzando una serie di attività educative e divertenti per coinvolgere i bambini in modo sicuro. Dalle lezioni di astronomia alla costruzione di dispositivi di osservazione fai-da-te, ci sono molte opzioni per rendere questo evento un’esperienza educativa e memorabile per i più piccoli. Ad esempio, l’Arizona State University ha pubblicato una lista di attività approvate dalla NASA, tra cui la costruzione di macchine fotografiche stenopeiche con scatole di cereali e il disegno di eclissi solari sul marciapiede con il gesso.

