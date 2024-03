El Niño: in Vietnam si preannunciano ondate di caldo record

MeteoWeb

Nel Vietnam meridionale, le temperature hanno registrato livelli insolitamente elevati a causa del fenomeno El Niño, portando a siccità, subsidenza del terreno e penetrazione di acqua salata, fenomeni che stanno gravemente influenzando la vita delle persone e l’attività agricola. Secondo quanto riportato su Vietnam News, le ondate di calore, solitamente iniziate a metà febbraio, hanno colpito quest’anno in anticipo e su una superficie più ampia del solito. In molte zone, la temperatura media ha superato i +37°C, accompagnata da scarse precipitazioni. Il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idrometeorologiche avverte che questa situazione è destinata a protrarsi, con temperature medie che si prevede saranno da 0,5 a 1,5°C superiori alla media. Le prolungate ondate di calore e la siccità stanno aggravando l’intrusione di acqua salata nei fiumi, soprattutto nelle aree agricole del Delta del Mekong, e stanno causando erosione del terreno.

