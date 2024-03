Elicottero militare precipita al confine tra Usa e Messico: 3 morti

MeteoWeb

Due soldati e un agente di frontiera americani sono morti venerdì nella caduta di un elicottero militare vicino al confine tra Usa e Messico, mentre pattugliavano la frontiera. Un quarto agente è rimasto ferito. Ignota la causa dell’incidente. Joe Biden e la first lady Jill hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime. “Questi coraggiosi americani hanno dedicato la loro vita a proteggere la nostra nazione. Si sono arruolati conoscendo i rischi e credendo nella missione di servire i loro connazionali mantenendo la nostra nazione al sicuro. La nostra gratitudine è profonda e il loro sacrificio non sarà mai dimenticato“, si legge in una nota della Casa Bianca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.