Elisoccorso precipita sul Monte Rosa

Un elicottero di soccorso è precipitato sul versante piemontese del Monte Rosa, nella zona della Capanna Margherita. Tutti gli occupanti, secondo le prime informazioni, sarebbero usciti incolumi. Nella zona si stanno dirigendo gli elisoccorsi di Aosta e Airzermatt. Preallertato anche il Soccorso Alpino della Valdossola. L’elicottero precipitato stava intervenendo con il Soccorso Alpino piemontese e proveniva da Borgosesia. Il decollo era avvenuto dopo la segnalazione di una persona caduta in un crepaccio, in un’area di confine con la Svizzera. La persona, già estratta, è viva.

Il velivolo è caduto per cause da accertare. Dopo la segnalazione dell’incidente, Air Zermatt e Soccorso Alpino valdostano si sono subito mobilitati in elicottero per raggiungere la zona e portare aiuto ai colleghi in difficoltà.

