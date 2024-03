Energia: da ENEA nuove soluzioni di progettazione edilizia per ridurre i consumi

MeteoWeb

Nuove soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e arredo in grado di ridurre i consumi energetici e valorizzare la nuova filiera del design dell’efficienza energetica, in base al principio Energy Efficiency First. A presentarle è l’ENEA, oggi e domani a Roma, in occasione di “Obiettivo 5”, il Campus di formazione per la parità di genere di Corriere della Sera, IO Donna, Sapienza Università di Roma e Le Contemporanee (7-8 marzo, p.le Aldo Moro 5).

L’evento, che avvicina le nuove generazioni all’obiettivo “STEM, pari opportunità e uguaglianza dei diritti” – il quinto dei 17 goal per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – prevede workshop e dibattiti live con esponenti del mondo dell’economia e del giornalismo; nel corso delle due giornate lo stand ENEA (area Fuori Campus) farà da cornice a una serie di interviste sui temi delle professioni green e delle opportunità per le donne in un settore ancora prevalentemente maschile come quello delle energie rinnovabili.

In primo piano, le ricerche su infrastrutture verdi e off-site construction, raccontate anche nel volume “AAA Humanising Energy. Abilitare Avvicinare e Agire. Progetti e Lessici per la transizione energetica”, che sarà presentato presso lo stand ENEA in collaborazione con l’Università IUAV di Venezia (8 marzo, ore 11).

La scenografia ufficiale della manifestazione, giunta alla terza edizione, sarà ancora una volta l’installazione a led Verso un Lettering Civile, realizzata dalla start-up Social Factory nell’ambito del progetto DE-Sign, che vede il coinvolgimento del Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA, Politecnico di Milano, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Venezia e alcuni studi di progettazione di professionisti under 40. I 30 elementi artistici, realizzati rigenerando lettere di vecchie insegne utilizzate da famosi marchi energivori, illumineranno alla Sapienza l’Aula Magna del rettorato, l’Aula Falcone e Borsellino della Facoltà di Giurisprudenza, l’Aula di Lettere e Filosofia e il Fuori Campus, con le parole chiave della transizione energetica collegate a quelle della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.

“Grazie ai progetti avviati nell’ambito della Campagna nazionale sull’efficienza energetica sarà possibile continuare a promuovere percorsi virtuosi in grado di rispondere, attraverso la formazione di qualità, a sfide complesse come quelle dell’uguaglianza di genere e della decarbonizzazione per ridefinire il ruolo della donna nel percorso di transizione energetica”, sottolinea Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica che interverrà domani alle ore 15.30 nel talk Quale lavoro e quale economia?

“La scelta degli organizzatori di diffondere ancora una volta i messaggi di ‘Italia in Classe A’ ha un significato profondo, soprattutto per le nuove generazioni chiamate a rispondere con soluzioni efficaci alle sfide climatiche ed economiche del futuro. Nostro compito è quello di accompagnare gli studenti attraverso programmi specifici di orientamento di cui è esempio concreto il progetto “5 passi da ingegnera”, realizzato da ENEA e Fondazione MAIRE”, spiega Ilaria Sergi, responsabile della comunicazione di genere del programma “Italia in Classe A”, la campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata da ENEA.

