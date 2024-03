Eruzione alle Galapagos, il vulcano La Cumbre dà spettacolo | VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano La Cumbre, che si trova sull’isola deserta di Fernandina nell’arcipelago ecuadoriano delle Galapagos, ha generato un’eruzione, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica. Durante la notte tra sabato e domenica ora locale, sono stati rilevati segnali di un’imminente eruzione, come anomalie termiche e emissioni di gas, che hanno segnalato l’inizio del processo eruttivo a La Cumbre, che raggiunge un’altezza di 1.463 metri, ha dichiarato l’istituto.

Fortunatamente, la nube di gas generata dall’eruzione è stata spostata dal vento senza arrecare danni alle popolazioni delle altre isole, come Isabela.

La Cumbre ha generato eruzioni 4 volte in meno di 8 anni. L’ultima risale a gennaio 2020 ed è durata circa 9 ore. Tuttavia, l’istituto ha avvertito che la durata e l’estensione dell’attuale eruzione sono difficili da prevedere con precisione. Tuttavia, in base ai dati raccolti durante gli eventi eruttivi precedenti, è probabile che questa eruzione sia più ampia rispetto a quelle osservate nel 2017, 2018 e 2020.

Per quanto riguarda la sicurezza dei turisti, l’Istituto ha consigliato di mantenere le distanze di sicurezza nel caso in cui i flussi di lava raggiungessero il mare, poiché ciò potrebbe causare esplosioni minori e il rilascio di gas tossici. Fernandina, nonostante le sue eruzioni vulcaniche ricorrenti, ospita un punto di accoglienza per gli escursionisti.

Fernandina, con una superficie di 638 km², situata sulla punta più occidentale delle Galapagos, è anche l’habitat di una specie endemica di iguana terrestre gialla (Conolophus subcristatus), che è riuscita a prosperare nonostante le minacce delle eruzioni vulcaniche.

Le Galapagos sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO grazie alla loro flora e fauna uniche, rinomate soprattutto per le tartarughe giganti che le abitano. Situate a circa un migliaio di km al largo della costa ecuadoriana, queste isole rappresentano un ecosistema unico al mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.